Les baleines se préparent à la volatilité des prix en 2023 alors que la demande de XRP monte en flèche | Cryptomonnaie

Les baleines ignorent les incertitudes liées au résultat du procès Ripple contre SEC.

La demande de XRP parmi les détenteurs de gros volumes avec 1 000 000 à 10 000 000 de pièces atteint un niveau record.

Le prix du XRP est suspendu au-dessus d’une zone de forte demande, déclenchant potentiellement un rebond.

Le prix du XRP a baissé de 12,8 % la semaine dernière, se négociant à 0,3439 $ au moment de la rédaction. Le plus grand jeton de transfert d’argent transfrontalier a subi un autre coup dur alors que les marchés de la cryptomonnaie ont réagi à la décision de la Réserve fédérale américaine de relever les taux d’intérêt de 0,5 % la semaine dernière.

Presque tous les progrès réalisés en novembre grâce au support à 0,3200 $ ont été effacés, une situation qui brosse un sombre tableau pour le jeton XRP en attendant une décision sur le procès intenté contre la société émettrice Ripple Labs et ses principaux dirigeants par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. (SECONDE).

Les baleines accumulent rapidement du XRP alors que les prix chutent

Malgré la baisse du prix du XRP au cours de la semaine dernière, les baleines ont fait une frénésie de dépenses en empilant des jetons XRP. Selon les informations de Santiment, une plate-forme d’analyse en chaîne de premier plan, les adresses de baleines et de requins avec 1 000 000 à 10 000 000 XRP ont continué à s’accumuler jusqu’à la fin de 2022.

Distribution d’approvisionnement XRP

Il y a 1 617 adresses dans ce niveau d’investissement, détenant 7,23 % de l’approvisionnement du réseau – le plus élevé jamais enregistré. Les investisseurs ramassent probablement des jetons XRP en prédiction d’un rallye entrant dans la nouvelle année.

De plus, à mesure que la demande augmente derrière le jeton, le prix du XRP pourrait éventuellement prendre de l’ampleur pour un rebond significatif à 1,0000 $. Les investisseurs particuliers sont sur la touche au milieu des craintes que la tendance à la baisse se poursuive à 0,3000 $. Il est possible que leur intérêt soit renouvelé par le prix du XRP, faisant un net rebond au-dessus de la résistance de la ligne de tendance baissière (en pointillé).

Graphique journalier XRP/USD

Pour que le XRP passe durablement à 1 000 $, la résistance fournie par toutes les principales moyennes mobiles doit disparaître. Une pause et un maintien au-delà de la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 50 jours (en rouge) à 0,3903 $ conduirait à une hausse ultérieure au-dessus de l’EMA de 100 jours (en bleu), comme prévu à 0,4033 $. Les traders confirmeront une tendance haussière à long terme lorsque le XRP dépassera l’EMA de 200 jours (en rouge) à 0,4531 $ et la ligne de tendance à la baisse supérieure (ligne continue).

Comment le procès de la SEC peut avoir un impact sur le prix du XRP

Bien que le prix du XRP ait généralement évolué parallèlement au reste du marché de la cryptomonnaie en 2022, il a montré des tendances à réagir positivement et négativement à l’affaire Ripple contre SEC. De nombreux experts et passionnés de cryptomonnaie pensent que Ripple pourrait renverser le régulateur pour gagner l’affaire qui alléguait qu’il avait enfreint la loi sur les valeurs mobilières et vendu des jetons non enregistrés.

Cependant, l’issue de l’affaire pourrait aller dans les deux sens maintenant que les deux parties ont présenté leurs conclusions finales. L’enthousiasme pour une victoire de Ripple survient après une série de victoires mineures des accusés contre la SEC au fur et à mesure que l’affaire progressait.

Cependant, avec le report de la décision finale, le prix du XRP pourrait être en jeu, ce qui pourrait susciter des sentiments porteurs. Une victoire pour Ripple signifiera une victoire pour le prix XRP, ce qui pourrait expliquer pourquoi les baleines jettent leur poids derrière le jeton.

