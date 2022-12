Kaif Dao Platform comme l’un des meilleurs projets à surveiller lors de la prochaine course haussière | Cryptomonnaie

Le marché de la cryptomonnaie a culminé en novembre 2021, et un an plus tard, les investisseurs et les commerçants de détail ont perdu plus de 2 billions de dollars dans l’un des pires krachs boursiers de l’histoire de la cryptomonnaie. Parmi les impacts notables du crash figurent l’insolvabilité de Luna, la faillite de FTX, BlockFi et bien d’autres. Selon un rapport sur Bloomberg, le marché baissier se terminera probablement au début de 2023 et nous verrons des annonces intéressantes. De plus, les investisseurs et les détaillants recherchent déjà les meilleurs projets dans lesquels investir alors qu’ils anticipent la prochaine course haussière.

Alors que nous entrons dans le prochain marché haussier de la cryptomonnaie, la plate-forme KAIF DAO est un projet auquel les investisseurs doivent prêter attention. La plate-forme KAIF DAO est la première plate-forme au monde alimentée par la blockchain, et l’équipe se prépare déjà à figurer dans la prochaine course haussière.

Présentation de la plateforme KAIF DAO

La plate-forme KAIF DAO est la première plate-forme communautaire de vote pour gagner conçue pour permettre aux organisations commerciales, aux clubs sportifs, aux agences gouvernementales, aux organisations non gouvernementales, etc., d’interagir directement et d’engager les clients en créant leurs DAO basés sur la blockchain. L’engagement se fait sous différentes formes, telles que le vote, les activités et les propositions. Cette approche aidera les organisations commerciales, les entreprises, etc., à réduire les coûts (jusqu’à 10 fois) sur les enquêtes clients/utilisateurs. Avec la plateforme KAIF DAO, un utilisateur de produit ou un client peut créer une proposition sur la façon d’améliorer le produit ou la meilleure approche pour améliorer le service rendu par l’organisation.

Après avoir soumis la proposition et qu’elle devient active sur la plateforme, les membres de la communauté voteront soit en faveur, soit contre l’adoption d’une telle proposition ; le processus de vote suit le principe de DAO. Le système est conçu pour garantir que tous les votes comptent. Avant qu’un membre de la communauté puisse être éligible pour initier une proposition et participer au processus de vote, la personne doit détenir le passeport DAO de l’organisation (entreprise, club sportif, etc.) dont elle souhaite être membre.

Ce qu’il faut savoir avant d’investir dans un projet de cryptomonnaie

Il existe des milliers de projets de cryptomonnaie, tous promettant aux investisseurs d’excellents rendements lors de la prochaine course haussière. Cependant, avant d’investir votre argent dans un projet, il y a certaines choses que vous devez savoir sur les projets afin de vous aider à prendre une décision éclairée. Voici quelques-unes des choses essentielles auxquelles vous devez faire attention :

Quelle équipe est derrière le projet ? La plupart des grands projets de cryptomonnaie sont défendus par de grands esprits qui comprennent l’industrie de la cryptomonnaie et comment naviguer dans les pièges pour réussir. Aujourd’hui, nous entendons des noms comme Changpen Zhao, Justin Sun, Vitalik Buterin, etc., tous à la tête de grands projets. Par conséquent, assurez-vous d’étudier les capacités de l’équipe fondatrice du projet crypto avant d’y investir. Le groupe KAIF est une marque commerciale prospère depuis plus d’une décennie. Par conséquent, la plate-forme KAIF DAO est une filiale d’une entité commerciale prospère et établie.

Quel problème le projet résout-il sur le marché ? Les principes fondamentaux des projets de cryptomonnaie sont ce qui motive principalement l’acceptation du marché. Quelle est la nouveauté que le projet apporte au bercail ? Quel problème résout-il ? Tout projet de crypto et de blockchain avec un modèle commercial et une solution solides prospérera sans aucun doute sur le marché de la cryptomonnaie. Le fait que la plate-forme KAIF DAO soit la première du genre dans l’espace cryptomonnaie en fait un grand perturbateur avec un énorme potentiel. Chaque organisation commerciale et entreprise souhaite réduire ses coûts et augmenter ses bénéfices. La plate-forme KAIF DAO prétend aider les entreprises à réduire leurs coûts et à économiser jusqu’à 10 fois en permettant à ces entreprises de créer leurs propres DAO et d’engager directement leur clientèle dans le développement organisationnel et l’amélioration des produits. Si le projet peut fonctionner comme l’équipe l’a revendiqué, alors le potentiel futur sera sans aucun doute énorme. Habituellement, ces entreprises paieront pour mener une enquête auprès de leurs clients et utilisateurs de produits. Cela indique que davantage d’entreprises et d’établissements commerciaux sauteront sur tout projet qui leur offre une grande valeur tout en réduisant les coûts dans le processus.

Le jeton de chiffrement est-il plafonné ou non ? L’économie de base nous enseigne que la valeur est directement proportionnelle à la rareté. Cela indique que plus un produit est rare, plus il devient précieux. Il en va de même pour les actifs cryptomonnaies. Par exemple, la crypto Bitcoin est plafonnée à 21 millions, ce qui indique que seulement 21 millions de bitcoins sont disponibles pour plus de 8 milliards de personnes sur terre. Vous pouvez imaginer le potentiel de l’actif dans le futur. Le jeton de la plate-forme KAIF DAO est également plafonné à 809 710 000. Certains de ces jetons serviront d’utilitaire et de monnaie interne de la technologie de vote pour gagner KAIF DAO, tandis que le reste sera mis à disposition sur les échanges pour le commerce.

Conclusion

La crypto bull run s’accompagne de nombreux projets révolutionnaires qui présentent de grandes opportunités d’investissement. La plate-forme KAIF DAO est l’un de ces projets que les investisseurs doivent surveiller à l’approche de 2023. L’inscription à la liste blanche a déjà commencé et vous pouvez vous inscrire ici.

Cet article est un contenu sponsorisé