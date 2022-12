La prédiction du prix d’Ethereum est incertaine alors que la censure diminue, renforcée par de nouveaux relayeurs | Cryptomonnaie

Les problèmes de censure d’Ethereum sont à la baisse, seuls 66 % des blocs du réseau étant conformes à l’OFAC.

Quatre relais non censurés, dont Agnostic, Relayoor, Ultrasound et Aestus, font partie du réseau en tant que validateurs.

Le prix d’Ethereum tient fermement au support crucial du triangle pour empêcher les baisses en dessous de 1 000 $.

Les préoccupations d’Ethereum (ETH) en matière de censure ont, depuis la fusion, augmenté de façon exponentielle, les validateurs étant soucieux de se conformer aux exigences réglementaires. Les validateurs vérifient les transactions sur les réseaux de preuve de participation (PoS) comme Ethereum, Cardano et Solana.

Les passionnés de cryptomonnaie trouvent cela tout à fait dérangeant, en particulier avec les chaînes de blocs prétendant être résistantes à la censure, conformes aux réglementations sur le contrôle des actifs. Ethereum a notamment été au centre de la discussion avec Martin Koppelmann, le PDG de Gnosis Safe, estimant qu’il y a lieu de s’inquiéter.

Selon un aperçu paru pour la première fois sur Valid Points, une newsletter dédiée à la dissection de l’évolution d’Ethereum, la censure a diminué au cours des derniers mois. La nouvelle survient alors que les principaux développeurs d’Ethereum travaillent 24 heures sur 24 pour respecter la date limite de la mise à niveau de Shanghai, espérons-le avant la fin du premier trimestre 2023.

Les problèmes de censure d’Ethereum sont à la baisse, mais qu’est-ce que cela indique ?

Au cours des dernières 24 heures, 66% de tous les blocs entrant dans la blockchain Ethereum se sont conformés aux exigences de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC). Cela indique que les validateurs de ces blocs n’ont traité aucune transaction signalée par le Trésor américain.

La question de la censure n’est pas noire ou blanche – il y a des zones grises. Ce que certains appellent conformité, d’autres l’appellent censure. Dans l’ensemble, cela a un impact sur le réseau Ethereum, en particulier lorsque les transactions prennent trop de temps à traiter.

Du bon côté, le vent pourrait enfin tourner avec une baisse constante des blocs censurés. Données de la blockchain partagées par mevwatch.info, une plateforme de surveillance de la censure sur le réseau Ethereum, 79 % de tous les blocs de la blockchain PoS étaient conformes à l’OFAC. Depuis, ce chiffre a baissé mais a dansé entre 9,77% le 28 novembre et 64% le 9 décembre.

Alors, qui est derrière la baisse des blocs conformes à l’OFAC ?

Au cours des derniers mois, les validateurs ont crié pour trouver de nouvelles façons de fournir leurs blocs dans la blockchain Ethereum. Leur effort a vu l’émergence de quatre nouveaux relayeurs de réseau, offrant une alternative à l’habituel Boost de la valeur extractible maximale (MEV).

Selon Coindesk, les blocages relayés via le MEV-Boost ont diminué de 7% depuis le 14 octobre à 74%. La baisse peut être attribuée à l’arrivée de nouveaux relayeurs non censurés, notamment Agnostic, Relayoor, Ultrasound et Aestus.

Le relais Agnostic est une idée originale de l’équipe derrière Gnosis Chain. Le co-fondateur de la plate-forme, Stefan George, estime que c’est la bonne étape pour faire d’Ethereum une «plate-forme crédible et neutre».

Le déclin de la censure pourrait provenir de l’ouverture des validateurs à de nouveaux relayeurs. Environ 20 % à 25 % de tous les blocs traités proviennent désormais de relayeurs non censurés, ce qui pourrait continuer à augmenter.

La reprise des prix d’Ethereum toujours menacée

Le prix Ethereum se négocie à 1 210 $ après une bougie verte haussière du support du triangle à 1 160 $. Ce rebond pourrait avoir une réaction réflexe aux conditions de survente dues à la vente massive de la semaine dernière, comme observé avec l’oscillateur stochastique.

Graphique journalier ETH/USD

Cependant, cet élan haussier s’est estompé avant qu’Ethereum n’atteigne un niveau significatif comme la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours (en rouge) et se maintient actuellement à 1 271 $.

Avec les conditions générales du marché de la cryptomonnaie vacillant à travers diverses incertitudes, il est peu probable que le prix d’Ethereum sorte du triangle à la hausse. Actuellement, le support du triangle à 1 160 $ ​​permet de contrôler les avancées baissières. Cependant, s’il est cassé, l’ETH peut tomber en dessous du prochain point d’ancrage à 1 100 $, avant un autre mouvement en aval en dessous du niveau critique de 1 000 $.

