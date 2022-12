Analyse des prix BTC : Bitcoin courtise 17 000 $, les commerçants peuvent-ils se marier avant le Nouvel An ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin voit les commerçants flirter avec 17 000 $ mercredi.

BTC s’estompe un peu avec quelques prises de bénéfices, alors que dans l’ensemble, le rallye a encore des jambes à parcourir.

Avec des actions dans le vert, davantage de vents favorables devraient aider BTC à planter bientôt un drapeau haussier au-dessus de 17 000 $.

Le prix du Bitcoin (BTC) voit des traders flirter avec le niveau psychologique de 17 000 $ à la hausse après la bonne journée de négociation de mardi. Malheureusement, les traders BTC n’ont pas pu clôturer au-dessus de là, et un petit fondu s’est déroulé, bien qu’aucune grande vente ne se soit produite. Attendez-vous à ce que ce soit une petite pause en cours de route dès que les traders Bitcoin pourront percer le niveau psychologique et récupérer la zone au-dessus, transformant 17 000 $ en un support indispensable.

BTC pourrait être vu ajouter 600 $ en une journée

Le prix du Bitcoin est finalement revenu d’entre les morts après une autre vente la semaine dernière. Les commerçants, cependant, ne sont plus aussi facilement effrayés, car la plupart d’entre eux s’habituent à l’année de négociation très volatile, voyant leurs crypto-monnaies bien-aimées se faire souvent massacrer par le dollar américain plus fort. Mardi, BTC a pu dépasser les 17 000 dollars, mais n’a malheureusement pas pu clôturer au-dessus, car des prises de bénéfices se sont produites, ce qui s’est poursuivi lors de la session ASIA PAC de mercredi.

Au moment de la rédaction de cet article, BTC poursuit cette petite prise de bénéfices, passant en dessous d’une baisse de 1 %. Si les traders peuvent garder leur action ensemble, aidés par le faible indice de force relative (RSI), plus de perspectives haussières sont accordées. Certes, alors qu’un moment plus calme et à faible volume de l’année est sur le point de se produire, une mouture au-dessus de 17 000 $ pourrait fournir un support suffisant même pour atteindre 17 600 $ d’ici vendredi si la session américaine peut effacer le fondu actuel.

Graphique journalier BTC/USD

Un peu troublant à voir, c’est qu’aucun actif ne fait de grands mouvements qui pourraient déclencher un effet domino. Cela pourrait rendre les traders nerveux, limitant davantage leurs positions, ce qui ne suffirait pas à enrayer cet effondrement. Dans ce cas, la tendance à la baisse du Bitcoin aurait plus de jambes et commencerait à flirter avec une pause à 16 020 $.