L’échange crypto australien Swyftx et le super-héros de la plate-forme de négociation d’actions abandonnent le plan de fusion | Cryptomonnaie

L’échange crypto australien Swyftx et la plate-forme de négociation d’actions et de retraite Superhero ont annulé leur fusion prévue, affirmant que la décision avait été prise après que le gouvernement avait augmenté la pression réglementaire sur l’industrie de la cryptomonnaie.

Le plan a été annoncé en juin et présenté comme une « fusion historique » qui créerait une « centrale financière numérique et traditionnelle » de 1,5 milliard de dollars australiens (10 milliards de dollars) et rassemblerait plus de 800 000 clients sous un même toit.

L’annulation intervient après que l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a poursuivi trois entités liées à la cryptomonnaie – BlockEarner, BPS Financial, la société à l’origine du jeton numérique qoin et le site Web de comparaison de produits financiers Finder.com. Entre-temps, le gouvernement prend des mesures pour resserrer les règles de cryptomonnaie l’année prochaine en invitant des commentaires et des commentaires pour un document de consultation.

« La volatilité du marché ainsi que l’environnement réglementaire actuel ont rendu de plus en plus difficile la réalisation de la vision initiale qui a inspiré la fusion plus tôt cette année », a déclaré le PDG de Superhero, John Winter. co-fondateur Wayne Baskin. »

L’environnement n’est pas aidé par l’effondrement de plusieurs sociétés de premier plan, y compris l’échange de crypto FTX et le prêteur de crypto Voyager Digital et un déclin du marché de la crypto. Plus tôt ce mois-ci, Swyftx a supprimé 90 emplois, soit 35 % de son effectif total, en raison du ralentissement du marché.

« L’incertitude réglementaire actuelle autour des crypto-actifs, combinée à une réglementation croissante par l’application, n’encourage pas un environnement où les fusions d’entreprises plus traditionnelles et d’entreprises crypto-natives peuvent facilement avoir lieu », a déclaré Michael Bacina, associé du cabinet d’avocats. Piper Alderman qui n’est pas impliqué dans la transaction, dans un message WhatsApp.