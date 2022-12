L’accalmie du marché de la crypto approche du point de rupture | Cryptomonnaie

Image du marché

Le bitcoin s’échange à près de 16,8 000 dollars mercredi matin, presque inchangé sur 24 heures. La première crypto-monnaie a réaffirmé mardi qu’elle agit souvent comme un indicateur du sentiment des marchés financiers pour la journée. Sa capacité à stopper le déclin et à enregistrer une légère hausse a été reprise plus tard par des indices boursiers cruciaux.

Et cette capacité prédictive est inquiétante mercredi, car le BTCUSD montre un léger biais à la baisse, ne parvenant pas à tirer parti des gains de mardi. En prenant du recul, nous pouvons voir que le marché de la cryptomonnaie reste dans une consolidation prolongée. Les investisseurs obtiennent souvent des liquidités pendant ces périodes, et des mouvements importants s’ensuivent généralement.

Après une forte vente qui a duré plus d’un an, les conditions se forment pour un retournement à la hausse, car le RSI sur les graphiques hebdomadaires forme une divergence haussière. La MM de 50 jours, la tendance baissière et les lignes moyennes sur 200 jours ont chuté à 17350, 19350 et 20300, ce qui permet aux haussiers de convaincre plus facilement le monde d’un renversement.

Contexte de l’actualité

Selon la plateforme IntoTheBlock, la part des adresses bitcoin non rentables est passée à 52 % après que le BTC soit tombé en dessous de 17 000 $. Quarante-quatre pour cent des détenteurs de crypto-monnaie se situent désormais dans la zone de rentabilité.

L’effondrement de FTX déclenchera une crise prolongée dans l’industrie de la blockchain, déclare Scott Minerd, fondateur de Guggenheim Partners. Il dit que l’industrie de la cryptomonnaie connaîtra des bouleversements comparables à la bulle Internet de la fin des années 1990, ce qui entraînera une surveillance réglementaire accrue.

La Banque du Canada a appelé à une surveillance plus attentive des pièces stables par les régulateurs en raison de leurs risques pour le système financier international. La banque centrale a souligné l’intense concentration de pièces stables parmi leurs grands détenteurs, et les trois plus grandes pièces stables représentent 90% des pièces de cette classe d’actifs cryptomonnaies.