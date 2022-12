Les dirigeants de l’échange FTX en faillite de Samuel Bankman-Fried trouvent 1,24 milliard de dollars en espèces, pas assez pour payer les créanciers | Cryptomonnaie

L’échange FTX de Samuel Bankman-Fried doit aux créanciers 3,1 milliards de dollars, les dirigeants ont indiqué que la plate-forme disposait de 1,24 milliard de dollars en espèces dans les institutions bancaires.

L’équipe de restructuration de l’échange FTX en faillite a découvert environ 720 millions de dollars d’actifs de trésorerie non consolidés dans des institutions financières américaines.

Les banques et institutions financières américaines détiennent 500 millions de dollars supplémentaires, le PDG John Ray III et son équipe continueront de suivre l’argent pour sécuriser davantage d’actifs.

La bourse FTX de Samuel Bankman-Fried, aujourd’hui disparue et en faillite, est actuellement en cours de restructuration financière. Les dirigeants de FTX Exchange ont localisé et sécurisé près de 1,24 milliard de dollars en espèces, auprès d’institutions bancaires et financières américaines.

Le PDG John Ray III et une équipe de cadres chargés de la restructuration «suivent l’argent» pour sécuriser les actifs et restituer les 3,1 milliards de dollars dus aux créanciers de l’échange effondré.

L’échange FTX de Samuel Bankman-Fried trouve 1,24 milliard de dollars auprès d’institutions financières américaines

Samuel Bankman-Fried (SBF), l’ancien PDG de l’échange FTX en faillite est actuellement en prison aux Bahamas. Alors que l’ancien milliardaire attend son extradition vers les États-Unis, l’équipe de restructuration financière de FTX Exchange a localisé 1,24 milliard de dollars de liquidités dans des institutions américaines.

Le nouveau PDG de FTX Exchange, John Ray III, et les responsables de la restructuration financière suivent actuellement la piste des fonds des clients alors qu’ils sortaient de la plate-forme en faillite, vers d’autres entités au Japon et aux États-Unis.

Mary Cilia, la nouvelle directrice financière de la plate-forme effondrée, a déclaré à CoinDesk :

Nous tendons la main à toutes ces banques et changeons les signataires sur les comptes afin que nous puissions avoir accès aux comptes et transférer l’argent autant que possible vers des institutions de dépôt autorisées.

Cilia a déclaré que l’équipe avait localisé 130 millions de dollars en espèces bloqués au Japon et que 6 millions de dollars supplémentaires étaient mis de côté pour les dépenses opérationnelles. Bien qu’il existe plusieurs inconnues sur la structure d’entreprise de FTX et la mauvaise tenue des registres avant son dépôt de bilan le 11 novembre, l’équipe du PDG John Ray III suit l’argent pour sécuriser davantage d’actifs.

La bourse fondée par SBF doit à ses créanciers 3,1 milliards de dollars. Il est essentiel de localiser plus de liquidités pour rendre les clients entiers.