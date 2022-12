Charles Hoskinson appelle la communauté Cardano pour partager son opinion sur une nouvelle étape de développement | Cryptomonnaie

Charles Hoskinson a exhorté la communauté à partager son opinion sur la proposition d’amélioration de Cardano 1694.

La proposition d’amélioration de Cardano est la première étape d’un voyage qui inaugurera la phase Voltaire du développement d’ADA.

Le prix de Cardano est à un point critique, une nouvelle étape de développement pourrait pousser ADA vers une cassure haussière en 2023.

Charles Hoskinson, un entrepreneur américain et co-fondateur de la société d’ingénierie blockchain Input Output Global, a exhorté la communauté Cardano à partager son point de vue sur la nouvelle proposition d’amélioration. Semblable aux propositions d’amélioration d’Ethereum, le concurrent d’ETH Cardano se prépare pour le lancement de la proposition d’amélioration de Cardano 1694 qui ouvre la voie à la phase Voltaire du développement d’ADA.

La phase Voltaire est essentielle pour que Cardano devienne un système autonome car il introduit le vote et la trésorerie dans le réseau de contrats intelligents. Les participants au réseau contrôleront l’avenir de Cardano, et ADA deviendra véritablement décentralisée sans que la direction d’IOG ait besoin de prendre des décisions.

Le parcours de développement a le potentiel de déclencher une cassure haussière du prix du tueur d’Ethereum alors que l’utilité et l’adoption de l’altcoin devraient augmenter.

Charles Hoskinson demande à la communauté Cardano de partager son opinion

Charles Hoskinson, qui a cofondé Ethereum, le plus grand réseau de contrats intelligents au monde, puis cofondé Cardano, a appelé la communauté pour partager ses commentaires sur la proposition d’amélioration de Cardano. CIP 1694 est une proposition qui jette les bases de la gouvernance communautaire et de l’autosuffisance de l’écosystème de Cardano.

Jared Corduan, responsable de l’ingénierie logicielle chez Input Output Global, a partagé les détails du CIP 1694 sur Github, le décrivant comme un mécanisme de gouvernance en chaîne qui sous-tendra la phase Voltaire de Cardano. Corduan a partagé un document qui s’appuie sur et étend le schéma de gouvernance original de Cardano qui était basé sur un nombre fixe de clés de gouvernance.

L’objectif de la CIP 1694 est de fournir une première étape à la fois précieuse et techniquement réalisable à court terme dans le cadre du système de gouvernance Voltaire proposé. C’est un point de départ pour la contribution de la communauté et les propositions ultérieures peuvent l’adapter et l’étendre pour répondre aux besoins émergents en matière de gouvernance.

Détails du CIP 1694 partagés par Jared Corduan

Charles Hoskinson s’est adressé à Twitter pour s’adresser à la communauté de la plateforme de contrats intelligents et a encouragé la participation.

Content de voir la communauté passer par là. J’encourage tout le monde à cardano à faire des lectures du CIP et à partager vos opinions à la fois pour et contre https://t.co/rvJ8eXTld1 – Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) 19 décembre 2022

Pipeline de développement de Cardano pour 2023

L’équipe de développement de Cardano et les développeurs de l’écosystème ADA se sont préparés à inaugurer plusieurs fonctionnalités clés en 2023, notamment le lancement de la phase Voltaire, Hydra et le lancement du stablecoin Djed.

Alors que la phase Voltaire est essentielle à la décentralisation du projet et à la gouvernance communautaire, Hydra est une solution de mise à l’échelle de couche 2 qui réduit les temps de confirmation et augmente les transactions par seconde sur la blockchain de Cardano.

Djed est la tentative du développeur ADA de créer un actif numérique stable soutenu par la devise native du réseau. Les utilisateurs qui envoient leurs jetons ADA à l’adresse de contrat intelligent donnée recevront en retour l’équivalent en dollars américains du stablecoin. De même, renvoyer Djed à la même adresse dépassera l’équivalent en USD de Cardano pour l’utilisateur.

Bien qu’il y ait des critiques de ce modèle de pièces stables qui pensent qu’une volatilité à la baisse majeure à Cardano pourrait entraîner l’effondrement de Djed, l’équipe de Hoskinson a l’intention d’introduire une monnaie de réserve qui atténue dans une certaine mesure la volatilité des prix.

Ces mises à jour sont prévues pour 2023, ce qui en fait une année mouvementée pour les utilisateurs de l’écosystème ADA et les détenteurs de jetons. Le lancement réussi du stablecoin et du vote en chaîne et de la gouvernance de la trésorerie sur le réseau de contrats intelligents Ethereum-killer pourrait alimenter un sentiment haussier parmi les détenteurs de jetons ADA.

Le graphique des prix de Cardano laisse entrevoir un renversement de tendance haussier

Le prix de Cardano est actuellement dans un canal descendant et ADA a négocié dans ce canal pendant plus d’un mois. L’effondrement de l’échange FTX et les faillites dues à la propagation de la contagion ont doublé sur le marché baissier de la cryptomonnaie, augmentant la pression de vente sur les altcoins comme ADA.

Pour échapper à cette domination baissière, ADA doit clôturer au-dessus de la ligne de tendance supérieure du canal descendant pour confirmer une cassure haussière et une éventuelle inversion de tendance.

Tableau des prix ADA/USDT 4H

L’indice de force relative (RSI), un indicateur de momentum, est actuellement de 27,23, en dessous de 30. Cela implique que le concurrent d’Ethereum est survendu et qu’un renversement de la tendance à la baisse pourrait se produire dans les graphiques pour l’altcoin.

Le prix de l’ADA se négocie en dessous des deux moyennes mobiles exponentielles, l’EMA de 50 jours à 0,2759 $ et l’EMA de 200 jours à 0,3084 $. Ces deux niveaux pourraient agir comme des résistances pour l’ADA. L’objectif de la cassure haussière du canal descendant est de 0,4162 $, et l’atteindre annulerait les pertes dues à l’effondrement de l’échange FTX.

Une clôture sous la ligne de tendance inférieure du canal descendant pourrait invalider cette thèse haussière pour l’actif et accentuer la dominance baissière.