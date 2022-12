Prédiction de prix Ethereum : Interpréter la fourchette de négociation actuelle | Cryptomonnaie

Le prix d’Etheruem a augmenté de 4 % après la baisse de 10 % de la semaine dernière.

L’ETH est en baisse de 5% sur le mois et se négocie en dessous de la fourchette de négociation d’octobre.

Un obstacle de la zone de 1 250 $ est nécessaire pour justifier de viser 1 400 $ et plus.

Le prix d’Ethereum sera difficile à prévoir car les haussiers et les baissiers se disputent les fluctuations de prix infimes. Actuellement, les techniques sont baissières, mais les traders doivent être conscients du scénario alternatif.

Cours Ethereum en mode indécision

Le prix Ethereum montre des signes subtils de représailles, mais le mouvement haussier a besoin de temps pour déchiffrer s’il existe un potentiel de gains supplémentaires. Le 16 décembre, les baissiers ont reconquis le récit à court terme en produisant un chandelier de clôture quotidien sous les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et sur 21 jours. Suite à la rupture, le prix de l’ETH a baissé de 6% supplémentaires avant que les traders n’interviennent.

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 212 $. Les haussiers ont provoqué un pic de contre-tendance de 4% le 20 décembre. Le jeton de contrat intelligent décentralisé teste à nouveau les indicateurs mobiles récemment franchis, ce qui a un délai plus court pour les commerçants hésitant à appuyer sur la gâchette. Les commerçants peuvent également se rappeler la faible importance des barrières de 1 200 $, car la zone a soutenu les mouvements de hausse de 30 % et 50 % de l’ETH d’octobre à novembre.

Compte tenu du scénario, un rejet de la barrière ferait des ravages sur le prix Ethereum en tant que signal classique de violation et de retest. La confirmation la plus sûre que les baissiers contrôlent la tendance serait une violation du plus bas quotidien du 20 décembre à 1150,51 $. Une deuxième tentative au plus bas pourrait induire un balayage de l’événement des plus bas ciblant la zone de prix psychologique de 1000 $. Le prix de l’ETH diminuerait de 13% si ladite action sur les prix devait se produire.

ETH/USDT 1 jour

Pour jouer l’avocat du diable, le prix d’Ethereum n’a baissé que de 5 % sur le mois, et la poussée de la contre-tendance montre des bougies engloutissantes haussières sur presque toutes les périodes. Un perçage des moyennes mobiles récemment dépassées pourrait renvoyer le prix de l’ETH dans la fourchette de négociation d’octobre. Le sommet de la fourchette de négociation serait le sommet de novembre à 1 680 $ et 1,40 $ étant la mi-parcours. La capacité de l’ETH à maintenir un support au-dessus du niveau de 1250 $ créerait la possibilité de revenir au milieu de la fourchette à 1400 $, entraînant une augmentation de 15% par rapport au prix actuel d’Ethereum.