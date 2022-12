L’accélérateur Beacon du fondateur de Polygon pour renforcer Web3, amenant 1 milliard d’utilisateurs dans l’espace | Cryptomonnaie

Sandeep Nailwal collabore avec d’autres dirigeants de la cryptomonnaie pour combler le fossé entre les fondateurs et les investisseurs potentiels.

La première cohorte du programme Beacon a débuté en octobre et devrait se terminer par une journée de démonstration en direct en janvier.

Le prix du Polygon chute de 12 % en une semaine alors que les marchés de la cryptomonnaie font face à des vents contraires féroces après l’effondrement de FTX.

Beacon, une idée originale de Sandeep Nailwal, le co-fondateur de la dixième plus grande crypto-monnaie du marché – Polygon (MATIC), est conçu pour accélérer le processus de création de solutions et de produits Web3. Les fondateurs passent beaucoup de temps à rechercher des investisseurs potentiels, et le programme d’accélération Beacon est là pour supprimer les barrières et accélérer le processus de développement.

Les leaders de l’industrie de la cryptomonnaie collaborent pour lancer Beacon

Le co-fondateur de Polygon, Sandeep Nailwal, a réuni des dirigeants renommés de la crypto-monnaie pour construire le programme d’accélérateur Beacon, dont Uri Stav, l’ancien directeur de la sécurité de Digital Currency Group – la société mère de CoinDesk. L’ancien vice-président de Sequoia Capital, Prateek Sharma et Kenzi Wang, le co-fondateur de Symbolic Capital, forment également l’équipe.

Sandeep Nailwal pense que Beacon est venu au bon moment alors qu’une adoption plus large de la crypto-monnaie est indispensable. Le fondateur de Polygon a déclaré à CoinDesk qu’il avait hâte « d’amener le prochain milliard d’utilisateurs dans l’espace ».

Il admet que l’adoption des crypto-monnaies et des solutions Web3 est extrêmement désavantagée en raison des événements récents, en particulier avec la crise qui a conduit à l’effondrement de FTX.

« Cependant, si nous pouvons soutenir les meilleurs fondateurs et accélérer les projets répondant aux besoins réels des clients, l’adoption se produira – c’est inévitable », a déclaré Nailwal, exprimant sa confiance en son équipe.

Le programme d’accélération Beacon a débuté en octobre et nourrit déjà 30 fondateurs de 15 entreprises du secteur de la finance décentralisée (DeFi), ainsi que l’infrastructure et les applications grand public.

Beacon espère que son logiciel maison reliant fondateurs et investisseurs potentiels lui permettra de se démarquer des autres accélérateurs. Une plate-forme où les investisseurs peuvent examiner les projets a été lancée pour permettre l’accès aux présentations vidéo tout en leur fournissant un canal direct pour demander des présentations.

La première cohorte sera en session jusqu’en janvier, date à laquelle une journée de démonstration en direct aura lieu. Beacon réunira plus de 300 investisseurs pour écouter les pitchs des fondateurs ce jour-là.

Le prix de Polygon peut-il maintenir sa reprise après une chute libre à 0,7580 $ ?

Le prix du Polygon est de retour dans le vert après des baisses prolongées en dessous du support provisoire à 0,7870 $. Avant que le prix ne chute, MATIC a tenté de dépasser une ligne de tendance cruciale à la baisse. Cependant, la pression aérienne a étouffé ses rêves haussiers, ouvrant la voie à une chute colossale à 0,7580 $.

Graphique sur huit heures MATIC/USD

Après le support à 0,7580 $, le prix Polygon a grimpé pour se négocier à 0,8030 $. L’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) pourrait valider un signal d’achat dans le même laps de temps de huit heures. Si les acheteurs tiennent compte de l’appel, MATIC dépassera probablement la ligne de tendance en pointillés. Une cassure au-dessus de la ligne de tendance supérieure (ligne continue) ajoutera de la crédibilité à la tendance haussière.

Nouvelles liées:

Le prêteur de crypto en faillite BlockFi veut que les clients puissent retirer des fonds

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, accepte l’extradition des États-Unis et déclare « souhaite redresser la situation des clients »