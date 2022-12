Le battage médiatique du compte à rebours de Shiba Inu meurt, la solution de mise à l’échelle de couche 2 Shibarium ne se lance nulle part à l’horizon | Cryptomonnaie

Compte à rebours mystérieux du jeton Shiba Inu juste une refonte du site Web.

Les détenteurs de SHIB avaient anticipé le lancement de la solution de mise à l’échelle de couche 2 Shibarium.

Shytoshi Kusama s’est excusé auprès de la communauté pour le compte à rebours trompeur, appréciant le nouveau design.

Prix ​​​​du Shiba Inu dans un coin en baisse, une cassure haussière pourrait pousser SHIB à 0,00001290 $.

Le site Web de Shiba Inu (SHIB), la deuxième plus grande pièce de mème, a été repensé par les développeurs, décevant l’énorme battage médiatique de sa communauté. Les détenteurs de SHIB s’attendaient à ce que le compte à rebours du site Web soit suivi du lancement de la solution de mise à l’échelle de couche 2 Shibarium. Shytoshi Kusama, chef de projet de Shiba Inu, a présenté ses excuses à la communauté.

Lisez aussi : L’équipe Shiba Inu commence un compte à rebours spécial, Shibarium est-il prêt pour le lancement ?

Le compte à rebours de Shiba Inu entraîne une refonte du site Web, aucune mise à jour sur Shibarium

Shiba Inu, le plus grand concurrent de Dogecoin et l’une des principales pièces de mème, a récemment réorganisé son site Web. Les développeurs ont annoncé un mystérieux compte à rebours sur leur site Web et la communauté Shiba Inu a anticipé le lancement de Shibarium, sa solution de mise à l’échelle de couche 2 très attendue.

Shibarium devrait augmenter l’utilité du jeton Shiba Inu et la communauté a anticipé le lancement de la solution de mise à l’échelle après le mystérieux compte à rebours. Shiba Inu a ajouté 10 410 nouveaux détenteurs à sa communauté au cours des deux dernières semaines seulement, sur la base des données d’Etherscan.io.

Détenteurs de Shiba Inu

Cependant, le battage médiatique s’est maintenant calmé malgré le développeur principal de Shiba Inu, Shytoshi Kusama, qui a applaudi Trophias et son équipe pour le nouveau design du site Web. Kusama s’est adressé à Twitter pour s’excuser auprès de la communauté Shiba Inu pour le malentendu. Alors que le compte à rebours était destiné à la refonte, un grand pourcentage de détenteurs de SHIB et de membres de la communauté s’attendaient au lancement de Shibarium.

Shibarium est la clé de la croissance de Shiba Inu car il fait évoluer la pièce meme et réduit la congestion sur la chaîne de base – Ethereum. Cela pourrait agir comme un déclencheur haussier pour les deux jetons de l’écosystème : SHIB et BONE.

Veuillez noter que je ne suis pas responsable de chaque détail de Shib (c’est-à-dire du site Web). J’applaudis donc Trophias et son équipe pour le nouveau design et comprends parfaitement comment le compte à rebours aurait pu être trompeur. Bien que je ne contrôle pas cela, je m’excuse pour toute confusion. Restez à l’écoute. — Shytoshi Kusama™ (@ShytoshiKusama) 20 décembre 2022

Le prix du Shiba Inu dessine une tendance graphique haussière

Le prix du Shiba Inu est actuellement en baisse, comme le montre le graphique ci-dessous. Le prix SHIB a maintenu cinq touches sur les deux lignes de tendance, confirmant ce modèle de graphique en biseau descendant.

Tableau des prix SHIB/USDT

Les lignes de tendance descendantes et convergentes de ce modèle graphique prédisent avec succès une cassure à la hausse 68% du temps. Le modèle se confirmera comme étant valide lorsque le prix du Shiba Inu clôturera au-dessus de sa ligne de tendance supérieure.

Le prix du Shiba Inu pourrait faire face à des résistances potentielles aux moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 200 jours à 0,00000866 $ et 0,00000917 $. Il y a un support à 0,00000841 $ et l’objectif de la cassure haussière du prix SHIB est de 0,00001290 $.