La prévente IMPT se termine à 20 millions de dollars et est mise en ligne sur les échanges | Cryptomonnaie

La crypto la plus verte à l’heure actuelle, IMPT, a été officiellement cotée à la LBank Exchange après avoir levé 20 millions de dollars en prévente. Uniswap et Changelly Pro sont également confirmés pour prendre en charge l’altcoin, et d’autres plates-formes suivront plus tard l’année prochaine.

Étant donné que les fondamentaux de l’IMPT sont prometteurs, la pièce devrait connaître des gains importants dans les jours et les semaines à venir, surtout si les investisseurs soucieux de l’ESG continuent d’être attirés par elle. Suivant les traces d’autres préventes réussies cette année, certains commerçants estiment que la société pourrait enregistrer des gains 10x après ses nouvelles inscriptions.

IMPT utilise la blockchain pour une noble cause

Les fondamentaux solides d’IMPT ont attiré beaucoup d’attention. Dans le cadre du projet, les entreprises et les particuliers auront accès à un marché où les crédits carbone pourront être achetés, vendus et retirés.

En tant que l’un des projets les plus verts, IMPT a attiré l’attention des investisseurs ESG préoccupés par la consommation d’énergie de la blockchain. Propulsé par la blockchain Ethereum, ce projet utilise un consensus de preuve de participation, qui a réduit les besoins énergétiques de la blockchain de 99 %.

Des milliers de détaillants affiliés se sont inscrits auprès d’IMPT. En conséquence, les utilisateurs auront le choix entre un large éventail de plates-formes. Les utilisateurs peuvent gagner des jetons IMPT en faisant leurs achats auprès de ces détaillants. Un utilisateur peut ensuite utiliser ces jetons pour acheter des crédits carbone sous forme de NFT.

Le modèle de cette plate-forme rend le jeton IMPT extrêmement utile. Avec le taux de croissance du jeton d’IMPT correspondant à sa plate-forme, ses perspectives à long terme sont excellentes. Les compensations carbone et les frais de plateforme seront payés avec le jeton. En d’autres termes, la valeur du jeton IMPT augmentera à mesure que la plate-forme deviendra de plus en plus populaire.

Nettoyer un marché infesté d’arnaques

Les compensations de carbone ne sont pas un nouveau concept, mais IMPT le fait d’une nouvelle manière. À l’époque, il y avait beaucoup de fraude, de désinformation et d’inefficacité. IMPT veut faire de tout cela une chose du passé

Pour y parvenir, IMPT rend les compensations carbone décentralisées et transparentes à tous égards. Cela permet aux gens de voir où vont leurs crédits carbone et de s’assurer qu’ils contribuent au bien. De plus, cela empêche le double comptage et la fraude pure et simple.

De cette façon, IMPT se démarque des autres projets de crypto se réclamant éco-responsables.

Le marché des actifs ESG se développe

Partout dans le monde, les gens sont de plus en plus préoccupés par les empreintes carbone dans leur vie quotidienne, même lorsqu’ils investissent. En conséquence, les actifs ESG gagnent en popularité alors que les investisseurs cherchent à rendre le monde meilleur avec leur argent.

Selon Broadridge Financial Solutions, les actifs ESG atteindront 30 000 milliards de dollars d’ici 2030, donc cette industrie ne fera que s’agrandir, et IMPT est sûr de jouer également un rôle important sur ce marché.

Alors que le monde s’efforce de réduire les émissions de carbone, les crédits compensatoires jouent un rôle essentiel, ce qui rend vital l’implication de marchés comme IMPT. IMPT est au milieu d’un grand boom du marché, il a donc un bel avenir devant lui

Les étapes de prévente ont connu un énorme succès

Il y a eu une réponse écrasante à la prévente en deux étapes d’IMPT. Au total, trois étapes de prévente étaient initialement prévues pour IMPT. Cependant, parce que les investisseurs ont montré un tel intérêt, la prévente s’est terminée après le deuxième tour. Un montant stupéfiant de 20 millions de dollars a été levé lors de la prévente d’IMPT. IMPT est désormais répertorié sur les principales bourses, notamment Uniswap, l’un des principaux DEX, et LBank, qui compte plus de 7 millions d’utilisateurs. Les analystes pensent que IMPT va croître massivement avec la popularité de ces échanges

IMPT est maintenant disponible sur les principaux échanges

Le projet IMPT a pris de l’ampleur lorsque trois échanges renommés ont annoncé qu’ils allaient répertorier les jetons IMPT.

Comme mentionné précédemment, les jetons IMPT sont désormais disponibles sur LBank et Uniswap. En raison de la large base d’utilisateurs de ces échanges, IMPT bénéficiera sûrement de leur popularité dans la communauté crypto.

De plus, il sera bientôt disponible sur Changelly Pro. Et comme IMPT est un jeton ERC-20, il est compatible avec toutes les listes CEX/DEX qui acceptent les jetons soutenus par la blockchain Ethereum.

Conclusion – En ce moment, c’est le moment idéal pour investir

À l’heure actuelle, la prévente IMPT est terminée et elle est désormais cotée sur plusieurs bourses majeures. Les experts prédisent que l’IMPT va exploser en raison des énormes bases d’utilisateurs de ces grands échanges, offrant à ses utilisateurs des rendements vraiment impressionnants. Compte tenu des énormes défis posés par le changement climatique, IMPT a adopté une approche à multiples facettes pour y faire face.

