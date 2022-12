First mover Asia : les rêves de Taïwan de devenir une plaque tournante de la blockchain s’avèrent insaisissables | Cryptomonnaie

Des prix

Bitcoin tombe dans les heures de trading en Asie

Le bitcoin (BTC) a chuté aux premières heures de l’Asie, en baisse de 2 % au cours des dernières 24 heures, pour atteindre environ 16 439 $. Le CoinDesk Market Index (CMI) a également baissé d’environ 2%. Dans un développement potentiellement énervant, les adresses bitcoin liées à l’ancien échange cryptomonnaie canadien QuadrigaCX sont soudainement devenues actives.

Les échanges ont été principalement anémiques pendant les heures américaines, les marchés boursiers commençant à refléter la nervosité face à la possibilité d’une baisse des bénéfices des entreprises qui pourrait accompagner une récession. Le Nasdaq Composite, riche en technologies, a clôturé en baisse de 1,49 %. Le S&P 500 a glissé de 0,90 % et le Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,49 %.

Les analystes de la cryptomonnaie commencent à se demander si le bitcoin pourrait mieux résister que les actions si l’économie ralentissait.

« Le bêta en sourdine de la cryptomonnaie s’aligne sur l’idée que les crypto-actifs pourraient être moins sensibles à une baisse des actions catalysée par une récession des bénéfices », a écrit lundi Sean Farrell de FundStrat dans une note aux investisseurs.

Selon le fonds spéculatif crypto BitBull Capital, la barre des 20 000 $ se profile comme un point de résistance majeur pour le marché du bitcoin. À la baisse, le prochain point à surveiller serait le creux de novembre autour de 15 500 $.

Connaissances

La semaine Blockchain de Taipei a été un succès, mais il y a des raisons pour lesquelles Taïwan n’est pas un hub de crypto

Après chaque conférence réussie sur la cryptomonnaie à Taipei, le récit selon lequel Taiwan est la plaque tournante de la blockchain non découverte en Asie revient invariablement. Il ne semble jamais avoir de pattes.

La semaine de la blockchain de Taipei, une conférence organisée par Bu Zhi Dao (une pièce de théâtre sur le terme chinois pour « je ne sais pas »), axée sur Taiwan, s’est terminée samedi. Bien qu’ils aient été réunis à la dernière minute en raison de l’incertitude entourant les règles de Covid, il y avait environ 1 700 personnes présentes. Ce n’était pas tout à fait le sommet Asia Blockchain étoilé, mais l’énergie était optimiste, malgré le marché baissier.

Il est difficile de dire cela des perspectives de Taiwan de devenir une plaque tournante de la blockchain. En 2018, le législateur du KMT, Jason Hsu, a déclaré que Taïwan pourrait devenir une « île de la blockchain ». Cette année, l’investisseur basé à Hong Kong Sora Ventures a annoncé qu’il transférait son fonds à Taïwan. Mais une tentative de créer une structure d’offre de jetons de sécurité pour permettre aux entreprises de cryptomonnaie de collecter des fonds d’une manière respectueuse de la réglementation n’a jamais vraiment décollé, en raison d’un faible plafond sur le montant que l’on peut collecter des fonds.

Bien qu’il existe de nombreux nomades numériques dans l’industrie de la cryptomonnaie à Taïwan, y compris des projets qui prétendent être sur l’île, peu sont en fait incorporés localement car les règles relatives à la formation de capital le rendent trop difficile. De nombreuses cartes de visite distribuées lors de la Taipei Blockchain Week portaient des adresses à Singapour, Hong Kong et BVI.

« Taïwan est rarement l’endroit pour incorporer la société mère d’une start-up », a déclaré à CoinDesk Ross Feingold, avocat spécial chez Titan Attorneys at Law, basé à Taipei. « Les structures d’entreprise traditionnelles ne sont pas favorables aux start-up en raison des limitations des services d’un fondateur en tant que paiement d’actions et des limitations des restrictions de transfert d’actions, entre autres, ainsi que des exigences en matière de gouvernance d’entreprise. »

Les autorités taïwanaises ont créé une nouvelle structure d’entreprise en 2015 qui a tenté de résoudre certains de ces problèmes, mais c’est complexe à comprendre, a expliqué Feingold, en particulier pour ceux qui ne savent pas lire le chinois au niveau d’un comptable ou d’un avocat.

Ceux qui tentent de se constituer en société à Taïwan se plaignent des trois à quatre mois que cela prend ; une société peut être enregistrée à Singapour en 1,5 jours en moyenne et en moins de 48 heures à Hong Kong. Ces deux juridictions utilisent le droit commun, avec une structure d’actions plus familière aux investisseurs internationaux, et elles ont des régimes fiscaux plus compétitifs que le taux d’imposition des sociétés de Taïwan et sa retenue à la source sur les dividendes.

Au plus fort de Covid, la Gold Card conviviale pour les nomades numériques de Taïwan, qui permettait de déménager à condition de pouvoir prouver qu’elle avait un revenu de 67 000 $ ou plus, rendait les choses attrayantes. Feingold dit que ce n’est le cas que pour les nomades numériques et les pigistes.

« L’attrait s’est estompé si l’individu a vraiment besoin d’être dans un endroit où se trouve le siège social de l’entreprise », a-t-il déclaré. « Certains des mêmes problèmes qui entravent Taiwan en tant que nation en démarrage existaient alors et restent inchangés. »

Feingold dit que bien que le régulateur de Taïwan, la Commission de surveillance financière, ait mis en place des restrictions minimales pour l’instant, il y a toujours le « risque persistant que les autorités financières ou fiscales de Taïwan deviennent plus proactives dans la réglementation de l’industrie ».

Pour ce que ça vaut, la Thaïlande, un autre prétendant régional, a également des lois compliquées et obscures sur la création d’entreprises, même si la Siam Commercial Bank de Thaïlande, le plus institutionnel de tous les investisseurs dans le pays, investit et soutient activement les projets DeFi. Cela pourrait aider à expliquer pourquoi les équipes basées en Thaïlande s’intègrent également ailleurs – un peu comme celles de Taïwan.