Prédiction du prix du Dogecoin : l’inflation américaine pèse-t-elle sur DOGE ? | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a chuté de 15 % par rapport à la semaine précédente.

DOGE a des niveaux critiques de liquidité et de support se situant près de 0,070 $.

L’invalidation des perspectives baissières est une brèche au-dessus de 0,076 $.

Le prix Dogecoin confirme le rapport de biais baissier du mois dernier alors que la célèbre pièce de monnaie fait un plongeon sur le marché. Maintenant que la vente est en cours, les commerçants sont obligés de se demander où viseront les baissiers.

Le prix Dogecoin plonge

Les émissions de prix Dogecoin ont confirmé les informations techniques inquiétantes signalées plus tôt dans le mois, le 19 décembre, selon lesquelles la pièce de monnaie pour chien préférée au monde est en baisse de 15% par rapport à la semaine précédente. Les tendances à plus court terme pointent vers le sud, tandis que les rapports sur l’inflation macroéconomique suggèrent que les actifs à risque sont particulièrement vulnérables. Si les baissiers réussissent, le prix Dogecoin pourrait revisiter le territoire de 0,06 $.

Le prix Dogecoin est actuellement vendu aux enchères à 0,075 $. DOGE semble planer juste au-dessus des zones de liquidité clés établies les 9 et 23 novembre. Les deux jours, les haussiers ont réussi leur mission de projeter DOGE à des niveaux de prix plus élevés. Le creux du 9 novembre à 0,070 $ a provoqué un rallye de 45 % dans la zone de 0,094 $. Le 23 novembre, les haussiers ont imprimé un creux plus élevé à 0,071 $, provoquant un rallye de 56 % dans la zone de 0,11 $ quelques jours plus tard.

Au moment de la rédaction, le prix DOGE se négocie entre les moyennes mobiles simples de 100 jours et de 200 jours. L’enroulement de délais plus courts suggère que DOGE se lancera bientôt dans un autre mouvement explosif. Une brèche en dessous de 0,071 $ pourrait induire un événement de chute libre avec des objectifs baissiers à 0,060 $ et 0,051 $. Le prix du Dogecoin baissera de 30% si les baissiers réussissent.

DOGEUSDT Graphique sur 1 jour

Le prix du Dogecoin n’a pas encore franchi le niveau de support critique de 0,070 $ ; ainsi, les traders devraient envisager de garder l’esprit ouvert pour un scénario haussier alternatif. Une cassure au-dessus de la moyenne mobile sur 100 jours à 0,076 $ pourrait permettre un pic de contre-tendance ciblant la moyenne mobile sur 50 jours à 0,0972 $. Le prix DOGE augmentera de 20% si les traders réussissent.