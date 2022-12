Prédiction de prix Dogecoin: attendez-vous à ce que l’achat persiste tant que 0,0730 $ est maintenu | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin voit le SMA de 200 jours venir comme support ferme.

Les baissiers DOGE sont empêchés de faire de nouveaux creux après une semaine volatile.

Attendez-vous à voir la pression monter alors que DOGE se négocie près d’une éventuelle cassure.

Le prix du Dogecoin (DOGE) se négocie à un moment crucial ce matin, car une cassure pourrait être à portée de main, l’action des prix frôlant la ligne de tendance descendante rouge qui a servi de ligne directrice à la baisse. L’indice de force relative (RSI) étant presque survendu, le moment semble propice pour commencer à acheter. Soyez conscient de quelques petites baisses et bosses avant que la cassure ne se matérialise finalement vers 0,0944 $.

Le prix du Dogecoin est en hausse de 27% à mesure que la zone de distribution apparaît

Le prix Dogecoin semble être dans une zone de distribution pour le moment, avec un plafond à 0,0800 $ et un plancher proche de la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 0,0730 $. Avec ces deux niveaux, une zone de distribution est identifiée où les acheteurs peuvent se préparer et acheter dans l’action des prix avant qu’une cassure ne se produise alors que l’action des prix est comprimée contre cette ligne de tendance descendante rouge à partir de décembre. Une fois cette cassure confirmée, l’action des prix pourrait rapidement s’accélérer.

DOGE délivre donc enfin des signaux haussiers alors que la fin de l’année approche. Cela correspond au moment où la fin de l’année est souvent marquée par une faible liquidité, et l’action des prix se rallie souvent au Nouvel An alors que les acheteurs tentent de se prépositionner pour 2023. Attendez-vous, une fois que l’action des prix augmente, à voir 0,0848 $ comme un petit barrage routier avant atteignant 0,0944 $ à la veille du Nouvel An.

Graphique journalier DOGE/USD

Tout risque de baisse vient simplement du fait que le SMA de 200 jours est cassé à la baisse. Le suivi après une telle cassure serait toutefois limité, l’indice de force relative (RSI) étant déjà proche de la barrière de survente. Ainsi, toute baisse rebondirait facilement sur 0,0653 $, qui provient du niveau de support mensuel S1.