Ripple CTO recommande à Charles Hoskinson de prendre un temps mort, après que le co-fondateur de Cardano a qualifié XRP Army de toxique | Cryptomonnaie

Ripple CTO David Schwartz demande à Charles Hoskinson d’attendre quelques jours et de décider s’il veut appeler l’armée XRP toxique.

Le co-fondateur de Cardano a affirmé que XRP n’avait aucune valeur de partenariat ou technique et que la communauté était toxique.

Le prix du XRP s’est mieux comporté que celui de Cardano par rapport à l’année précédente, malgré le procès de la SEC américaine et les critiques des acteurs de l’industrie.

Le co-fondateur de Cardano et ancien co-fondateur d’Ethereum, Charles Hoskinson, a mis fin à sa relation avec la communauté Ripple en affirmant que XRP Army est toxique. Ripple CTO David Schwartz a mis Hoskinson en attente, lui demandant de prendre quelques jours et de lire ses commentaires sur XRP et sa communauté. XRP a surpassé Cardano (ADA) en comparant les performances de l’altcoin d’une année sur l’autre.

Ripple CTO répond à la déclaration de Charles Hoskinson selon laquelle XRP n’a aucune valeur technique

Le CTO de Ripple, David Schwartz, recommande à Charles Hoskinson de prendre un temps d’arrêt, après avoir lu ses commentaires sur la communauté de Ripple et le jeton XRP. Hoskinson a mis fin à ses opinions controversées sur XRP avec un dernier commentaire.

Hoskinson s’est engagé à maintes reprises dans des batailles sur Twitter avec la communauté Ripple, connue sous le nom de XRP Army. Dans ce qui est considéré comme le dernier commentaire de Hoskinson sur Ripple, le co-fondateur de Cardano a déclaré que le jeton n’avait aucune valeur de partenariat ou technique.

Vous voudrez peut-être attendre quelques jours, relire ce tweet et vous demander si vous êtes sûr que c’est la combinaison de choses que vous voulez vraiment dire. — David « JoelKatz » Schwartz (@JoelKatz) 19 décembre 2022

Le co-fondateur de Cardano pense que XRP Army est toxique et a exprimé son souhait de se distancier de la «toxicité». Hoskinson est populaire pour ses commentaires négatifs sur le jeton de règlement transfrontalier XRP de Ripple et la communauté des altcoins.

L’ancien co-fondateur d’Ethereum s’est rendu sur Twitter pour critiquer le troisième plus grand altcoin par capitalisation boursière. Hoskinson a partagé une vidéo de lui-même où il explique qu’il ne voit aucune importance à répondre aux questions liées au XRP ou à Ripple. Il s’abstiendra de commenter le procès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis contre le géant du paiement. Hoskinson a été cité comme disant:

Si on me le demande à l’avenir, je dirai simplement qu’il n’y a pas de commentaire.

Après que Hoskinson ait partagé sa conviction que Ripple réglera le procès avec le régulateur financier américain le 15 décembre, la communauté a déchaîné ses critiques et a qualifié le co-fondateur de Cardano de « menteur ».

Hoskinson pense que la communauté XRP s’est moquée de lui pour avoir rejeté leurs théories du complot entourant l’affaire et il déclare que l’armée XRP est « disposée à attaquer vicieusement une personne qui, franchement, ne l’a pas attaquée ».

Hoskinson a tweeté :

Il ne sert à rien d’inviter la toxicité dans votre vie. C’est abusif et inutile. Même en le disant maintenant, il y a des mèmes de bébé moqueurs. La vie est trop courte. Passez à autre chose et découpez-le. XRP ne fournit aucun partenariat ou valeur technique. La communauté est toxique et mesquine. je peux vivre sans – Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) 17 décembre 2022

XRP a surpassé Cardano (ADA) en comparant le YoY de l’altcoin

L’année 2022 a été remplie de hauts et de bas, principalement des bas pour l’écosystème de la crypto-monnaie. Les altcoins comme le jeton de règlement de paiement transfrontalier XRP de Ripple (XRP) et Ethereum-killer Cardano (ADA) ont subi une baisse massive de leur prix, d’une année sur l’autre. Le prix du XRP a généré des pertes de 58,7 % pour les détenteurs d’une année sur l’autre, pour les détenteurs de Cardano, le rendement annuel est négatif de 78,8 %.

L’un des facteurs ayant un impact sur la baisse des prix du XRP est le procès intenté contre le géant du paiement Ripple par la SEC américaine. Alors que 2022 touche à sa fin, les experts sont d’avis que le procès SEC contre Ripple se terminera par un résultat positif pour le géant du paiement. Ce résultat pourrait déclencher un sentiment haussier parmi les détenteurs de XRP et faire grimper le prix de l’altcoin.