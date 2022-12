Les traders Ethereum se réveillent après quatre ans pour transférer 22 982 ETH | Cryptomonnaie

À une époque d’incertitude induite par le marché baissier, les investisseurs en crypto ont souvent tendance à s’en tenir à Bitcoin (BTC 16 771 $) et Ether (ETH 1 187 $) pour éviter les pertes impermanentes. En conséquence, le mouvement important de ces actifs intrigue la communauté alors qu’elle tente de déchiffrer l’intention derrière le mouvement.

Deux adresses restées inactives pendant plus de quatre ans ont récemment repris vie pour transférer 22 982 ETH vers de nouvelles adresses, laissant les investisseurs se gratter la tête. Les jetons ETH en question provenaient des plateformes de trading Genesis et Poloniex et ont été trouvés transférant respectivement 13 103,99 ETH et 9 878 ETH.

L’enquêteur de la blockchain Peckshield a découvert que le dernier mouvement des jetons ETH en question remontait à octobre 2018, lorsque le prix de l’Ether variait approximativement entre 190 $ et 230 $. Le jour du transfert, l’actif était au prix de près de 1 200 $ par ETH.

Mouvement historique des fonds des EPF. Source : Peckshield

L’organigramme ci-dessus montre le mouvement historique des actifs et leur parcours au fil des ans, des plateformes de négociation aux nouvelles adresses. Bien qu’aucun détail n’ait été révélé au moment de la rédaction, la spéculation de la communauté lie les jetons à la garantie de financement d’un projet.

L’idée originale des co-fondateurs Vitalik Buterin et Charles Hoskinson, entre autres, Ethereum a vu le jour en juillet 2015 et s’est positionné comme un investissement digne de confiance au fil des ans.

Depuis qu’Ethereum a terminé la mise à niveau de Merge, la consommation d’énergie du réseau a été réduite de 99,9 %.

L’indice de consommation d’énergie Ethereum. Source : digiconomist.net

Conséquence directe du passage à un mécanisme de consensus de preuve de participation, l’empreinte carbone du réseau Ethereum s’élève actuellement à 0,1 million de tonnes de CO2 (MtCO2) par an.