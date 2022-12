Le président du comité bancaire du Sénat américain déclare que la SEC et la CFTC devraient envisager d’interdire les crypto-monnaies | Cryptomonnaie

Le président du comité bancaire du Sénat américain, Sherrod Brown, a suggéré que les régulateurs des marchés financiers SEC et CFTC devraient envisager l’interdiction de la cryptomonnaie.

Le président du comité bancaire a cité l’effondrement de l’échange FTX comme un exemple de la raison pour laquelle une interdiction de crypto mérite d’être envisagée.

Brown pense que les crypto-monnaies sont dangereuses et constituent une menace pour la sécurité nationale, les actifs virtuels exacerbent la cybercriminalité, le trafic de drogue et le financement du terrorisme.

Le président de la commission bancaire du Sénat américain, Sherrod Brown, estime que les deux principaux régulateurs financiers américains, la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC), devraient envisager d’interdire les crypto-monnaies. Le Comité sénatorial américain des banques a compétence sur le secteur bancaire et les institutions financières.

Le président du comité bancaire du Sénat américain, Brown, s’attend à ce que la SEC et la CFTC interdisent les crypto-monnaies

Le Comité sénatorial américain des banques, un organisme de surveillance ayant juridiction sur les institutions financières aux États-Unis, connaît bien la menace posée par les crypto-monnaies. En réponse au récent effondrement et à la faillite de l’échange FTX, le président Sherrod Brown a recommandé que la SEC et la CFTC des États-Unis envisagent une « interdiction des crypto-monnaies ».

Brown a fait une apparition sur « Meet the Press » de NBC le 18 décembre et a déclaré :

Nous les voulons [the SEC and CFTC] faire ce qu’ils doivent faire en même temps, peut-être l’interdire, bien que l’interdire soit très difficile parce que cela irait à l’étranger, et qui sait comment cela fonctionnerait.

Brown a appelé à une évaluation à l’échelle du gouvernement d’une interdiction de crypto-monnaie par tous les organismes de réglementation. La SEC américaine a été « particulièrement agressive » et le gouvernement américain doit aller de l’avant avec une interdiction de la cryptomonnaie, affirme Brown.

L’effondrement de l’échange FTX a donné naissance à l’idée de l’interdiction de la cryptomonnaie parmi les sénateurs

Brown cite l’effondrement du choc de l’échange FTX comme exemple de la raison pour laquelle une interdiction des actifs virtuels mérite d’être envisagée, il pense que « ce n’est qu’une grande partie du problème ».

Les actifs numériques sont considérés comme « dangereux » et une « menace pour la sécurité nationale », a déclaré Brown, citant l’activité cybercriminelle nord-coréenne, le trafic de drogue et d’êtres humains et le financement du terrorisme comme certains des problèmes que la crypto a exacerbés.

Le président du comité bancaire est sceptique à l’égard de la cryptomonnaie depuis plus d’un an maintenant et a constamment exprimé ses préoccupations concernant l’émission de pièces stables et les campagnes de publicité et de marketing sur la crypto-monnaie.

Brown a applaudi le ministère américain de la Justice pour avoir déposé des accusations criminelles contre l’ancien PDG de FTX Exchange, Samuel Bankman-Fried, le 13 décembre.

Tous les sénateurs américains ne sont pas d’accord avec l’interdiction de crypto de Brown

Le sénateur américain Tom Emmer estime que la chute de FTX n’était pas une « défaillance cryptomonnaie » mais plutôt une défaillance causée par des acteurs centralisés, il a exprimé son point de vue sur les conséquences de l’effondrement de l’échange FTX le 23 novembre.

Emmer soutient qu’une réglementation paralysante étoufferait l’innovation de l’industrie aux États-Unis et que le pays pourrait perdre sa domination sur le marché mondial de la cryptomonnaie. Fait intéressant, le nouveau président du comité de la Chambre sur les services financiers, Patrick McHenry, est pro-crypto. McHenry a appelé à un report des modifications de la taxe cryptomonnaie afin d’obtenir plus de précisions sur la disposition fiscale initiale « mal rédigée ».