Prix ​​​​Ethereum à faire ou à casser, les acheteurs d’ETH devinent ce qui vient en premier 1 075 $ ou 1 420 $ | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum montre une répartition claire de la zone de demande de 1 218 $ à 1 202 $.

Un rebond sur le niveau de support de 1 156 $ pourrait entraîner une légère hausse à 1 254 $, mais le voyage se termine après un balayage des creux égaux à 1 074 $.

Une clôture en chandelier de quatre heures au-dessus de 1 350 $ invalidera la thèse baissière de l’ETH.

Le prix d’Ethereum a perdu une grande partie de ses gains observés depuis le 22 novembre. Cette baisse a poussé l’ETH à un niveau de support stable, qui décidera de son sort dans un proche avenir.

Le prix Ethereum prêt à révéler son mouvement

Le prix de l’Ethereum a gonflé de 25 % entre le 22 novembre et le 14 décembre. Le rallye a commencé après que l’ETH ait formé un creux égal à 1 074 $ et s’est terminé par la mise en place d’un sommet égal à 1 352 $. Depuis la mise en place d’un sommet local, le jeton de contrat intelligent a perdu 15 % et rebondit actuellement sur le niveau de support de 1 150 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix d’Ethereum, qui se consolide à 1 187 $, déclenche une légère hausse à 1 254 $. Un rejet ici indiquera que les vendeurs contrôlent toujours et catalyse une autre jambe vers le bas.

Dans ce cas. Le prix d’Ethereum pourrait chuter de près de 15 % pour balayer les creux égaux à 1 074 $. Cette décision collecterait la liquidité et donnerait aux acheteurs une autre chance d’accumuler du BTC à prix réduit.

ETH/USDT 4 heures

D’un autre côté, si les acheteurs envahissent le marché à 1 254 $ et propulsent le prix d’Ethereum pour transformer l’obstacle de 1 352 $ en un plancher de support, cela invalidera la thèse baissière. Cette décision cimenterait la présence d’acheteurs et ouvrirait la voie à un rallye.

Dans un tel cas, le prix Ethereum pourrait tenter une montée rapide pour retester les obstacles de 1 422 $ et 1 545 $.