Prédiction de prix Dogecoin : DOGE reçoit une dure leçon sur  » Non, c’est non ! » | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin a fait face à un autre rejet ferme après déjà un rejet la semaine dernière.

DOGE est sur le point de plonger plus bas à la recherche du support du prochain élément technique.

La baisse pourrait atteindre 22% de pertes cette semaine, soit une baisse de 33% en quatorze jours.

Le prix Dogecoin (DOGE) reçoit encore une fois un rejet ferme, cette fois d’une moyenne mobile technique. Le rejet et le fondu à la baisse sont presque un jeu et une répétition de la semaine dernière lorsqu’un événement similaire s’est produit contre un niveau de pivot mensuel. En l’absence de support à proximité, DOGE devra plonger davantage à la recherche d’acheteurs prêts à arrêter la descente dans l’environnement de marché baissier actuel ;

DOGE cherche des casse-cou

Comme le mentionne le sous-titre, le prix Dogecoin a des postes vacants pour les commerçants casse-cou qui s’aventurent à construire des positions longues dans DOGE alors que le contexte macroéconomique actuel devient encore plus baissier qu’auparavant. Avec plusieurs grandes banques centrales émettant des avertissements et projetant des perspectives désastreuses pour 2023, tout appétit pour le risque semble loin. Le support n’est pas encore proche, donc DOGE devrait continuer à décliner jusqu’à ce que le premier niveau de support soit atteint.

DOGE voit son premier niveau entrer en jeu près de 0,0739 $ sous la forme de la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours. Ce niveau a déjà soutenu l’action des prix et a déclenché un rebond chanceux de 28 % pour la semaine fin novembre. Pourtant, cela indique pour la semaine une baisse de 20% du haut par rapport au SMA de 55 jours au support du SMA de 200 jours.

Graphique hebdomadaire DOGE/USD

Si ce SMA de 200 jours est testé avant dimanche soir près de la clôture hebdomadaire, ce rebond pourrait se produire beaucoup plus rapidement que prévu. Les traders pourraient être plus qu’heureux de sauter dessus et d’augmenter l’action des prix. Ne vous attendez pas à un rallye massif à part entière, mais une réduction de certaines pertes vers 0,1004 $ pourrait être accordée avec un suivi vers 0,1255 $.