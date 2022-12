Prédiction des prix de Solana : volume de SOL au niveau le plus bas pour 2022, se transformant en une ville fantôme | Cryptomonnaie

Le prix de Solana ne va nulle part pour une troisième semaine consécutive.

Alors que le volume échangé diminue rapidement, SOL n’a aucun intérêt à la fois pour les baissiers et les haussiers.

Le problème est que tout mouvement pourrait être agrandi de manière exponentielle avec moins de volume.

L’action sur les prix de Solana (SOL) a de gros problèmes, même sans tenir compte de la dynamique actuelle des marchés financiers et des événements de la semaine dernière. SOL s’assèche comme un puits d’eau dans le désert et ne voit pas l’intérêt augmenter de si tôt. En tant que dernier enfant resté debout lors du choix de vos joueurs pour le ballon chasseur, SOL est laissé pour compte alors que les commerçants tournent le dos à la monnaie alternative.

SOL est le dernier enfant choisi pour l’équipe

L’action des prix de Solana n’est pas en bonne santé. Le volume hebdomadaire échangé diminue rapidement et flirte avec les niveaux les plus bas que nous ayons vus tout au long de 2022. Cette baisse de volume indique que tout commerçant de SOL risque de retirer son argent de là à tout moment. L’équilibre entre acheteurs et vendeurs est très fragile et pourrait rapidement faire pencher la balance avec des mouvements de piqué et des chutes de couteaux.

SOL a donc désespérément besoin d’un certain appétit pour le risque sur les marchés. Mais après les messages des banques centrales, il ne semble pas que cela arrivera de si tôt. Alors que le volume continue de baisser, attendez-vous à voir l’action des prix s’effondrer dans les semaines à venir et plonger vers 5,10 $, entraînant des pertes de 60 % et une forte perte de capitalisation boursière pour SOL.

Graphique hebdomadaire SOL/USD

Au cas où plus d’acheteurs arriveraient, dans le sillage de 2023 et créeraient de nouvelles positions pour des portefeuilles qui devraient commencer avec une table rase, SOL verrait les mouvements de hausse s’élargir en raison du manque de volume. Ainsi, l’action des prix pourrait rapidement augmenter vers 19,04 $ par rapport au niveau pivot et à la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours. Une fois cassé au-dessus, l’action des prix pourrait imprimer une augmentation de prix de 140% par rapport au SMA de 200 jours près de 30 $.