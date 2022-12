Apecoin Prix Prediction: APE revient à la base avec une baisse de 28% alors que les banques centrales anéantissent les espoirs | Cryptomonnaie

Le prix de l’Apecoin chute après son rejet contre la ligne de tendance baissière.

APE a vu des vents contraires se lever à son moment le plus crucial.

Avec le sentiment des investisseurs écrasé par les banques centrales, attendez-vous à voir de nouvelles baisses.

Le prix de l’Apecoin (APE) était sur le point de franchir enfin la ligne de tendance descendante rouge suspendue au-dessus de l’action des prix pendant la majeure partie de 2022. Malheureusement, alors que toute aide était la bienvenue à un moment aussi crucial, les banques centrales sont intervenues cette semaine avec un dur avertissement qui sape tout support aux actifs à risque. APE s’est effondré avec plusieurs autres paires de crypto-monnaies et pourrait chuter avant que les acheteurs ne puissent être à nouveau attirés.

APE laisse tomber la balle sur la scène principale

Le prix de l’Apecoin était en bonne forme au début de la semaine, le chiffre de l’inflation américaine déclenchant mardi un rallye massif des actions et des crypto-monnaies. Les espoirs ont grandi qu’un scénario d’atterrissage en douceur et de boucle d’or était à portée de main dans la plus grande économie du monde. Le revirement à 180 degrés de cette même banque centrale mercredi n’aurait pas pu être plus opposé à ce que les marchés attendaient. Des avertissements sévères et une vérité gênante ont été transmis aux marchés qui n’ont reçu des informations que plus tard dans la semaine avec la grande vente de vendredi après que la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre ont brossé un tableau similaire.

L’APE pourrait donc encore se battre et défier une banque centrale ; trois, c’était tout simplement trop pour les investisseurs. L’action des prix s’est effondrée et s’effondrera plus loin dans le week-end et la semaine prochaine. Avec un retour ferme dans le triangle baissier, le seul résultat semble être une baisse de 28% pour rechercher un support à la base du triangle près de 3,06 $. Tant que ce support tient, tout va bien, mais une fois qu’il se brise, faites attention à 2,00 $.

Graphique hebdomadaire APE/USD

Le potentiel de hausse pourrait encore être là, car ce week-end la poussière se retira et les marchés évolueront dans un environnement plus calme. Avec moins de données et presque aucun orateur pour la semaine prochaine et la semaine suivante, certains avantages pourraient être à portée de main. Les traders qui souhaitent déjà se prépositionner pour 2023 et créer de nouvelles positions pourraient être vus acheter dans APE et le faire récupérer en partie à environ 4,00 $.