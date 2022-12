Le Japon s’apprête à alléger la taxe sur les cryptos de 30% alors que le FSOC américain exige une action du Congrès sur les actifs numériques | Cryptomonnaie

Le Parti libéral démocrate du Japon a approuvé une proposition antérieure visant à lancer une réforme fiscale afin de promouvoir la croissance de la cryptomonnaie dans le pays.

Le Conseil de surveillance de la stabilité financière des États-Unis a suggéré de prendre des mesures contre la cryptomonnaie, citant l’effondrement de FTX.

Le marché de la cryptomonnaie a perdu environ 46,4 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, la valeur des actifs numériques ayant chuté de 5,7 %.

D’une part, le Japon fait de son mieux pour s’assurer que la cryptomonnaie reste un élément vital de la croissance économique du pays. D’autre part, les États-Unis trouvent des moyens d’assurer un contrôle maximal sur les crypto-monnaies dans le pays. Les deux suggestions sont venues à un moment où le marché de la cryptomonnaie se remet encore de la chute de FTX, luttant pour se rétablir.

Le Japon assouplit les règles fiscales

Lors d’une réunion le 15 décembre, le comité fiscal du Parti libéral démocrate (LDP) du Japon a délibéré sur les réformes fiscales. Cela comprenait également une discussion sur la taxe cryptomonnaie de 30%, qui a été un obstacle à la croissance économique plus rapide du pays.

Par conséquent, le comité a décidé d’aller de l’avant avec une proposition plus ancienne qui vise à supprimer les taxes sur les gains des sociétés de cryptomonnaie provenant de l’émission ou de la garde de jetons. À l’heure actuelle, ces sociétés paient un impôt sur les sociétés de 30 % sur leurs participations.

Cela a conduit de nombreuses entreprises à quitter le pays et à délocaliser leurs activités ailleurs.

Ainsi, avec l’allégement fiscal, le Japon espère faciliter la croissance des secteurs de la technologie et de la finance.

Les États-Unis exigent une réglementation

Le Conseil de surveillance de la stabilité financière (FSOC) des États-Unis a publié son rapport annuel le 16 décembre. Le Conseil a suggéré dans son rapport une législation accordant aux régulateurs financiers fédéraux un pouvoir explicite de réglementation.

Celui-ci s’exercerait sur le marché au comptant des actifs cryptomonnaies, à l’exception des jetons qui avaient déjà été identifiés comme des titres.

Citant l’effondrement de FTX, la Securities and Exchange Commission Chai Gary Gensler, en ce qui concerne le rapport, a déclaré:

« Les risques de ce marché spéculatif, volatil et ce que je crois être un marché largement non conforme mettent les investisseurs en danger. C’est pourquoi il est si important de mettre en conformité les intermédiaires et les émetteurs de jetons de crypto-monnaie. Bien que les risques liés aux marchés de la cryptomonnaie ne semblent généralement pas à ce jour s’être propagés au secteur financier traditionnel, nous devons rester vigilants pour nous prémunir contre cette éventualité.

Selon le FSOC, bien que la chute de FTX ait eu un impact négatif sur le marché de la cryptomonnaie, le système financier américain au sens large n’a pas été affecté.

Piqué du marché de la cryptomonnaie

Bien que l’effet baissier de l’inconvenance de FTX reste visible dans l’espace crypto, leur visibilité sur les actifs crypto est également évidente. Au cours des dernières 24 heures, la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie a diminué de 46,48 milliards.

Capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie

Le bitcoin et d’autres crypto-monnaies plus importantes ont mené la baisse, les actifs numériques combinés ayant perdu 5,7 % le 16 décembre. Cela a invalidé toute reprise constatée au cours du dernier mois et demi depuis l’effondrement de FTX le 6 novembre, qui a anéanti plus de 255,8 milliards de dollars du marché en trois journées.