Le prix de Solana revient dans la boîte de pénalité alors que le volume diminue via les commerçants sortants | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a chuté de plus de 3 % au cours de la séance de négociation européenne, le sentiment d’aversion au risque ayant durement frappé les marchés.

SOL voit le volume diminuer davantage alors que les investisseurs évitent les crypto-monnaies.

Attendez-vous à une autre baisse à mesure que l’argent est retiré et que la capitalisation boursière devrait atteindre un nouveau creux.

Le prix de Solana (SOL) prend des coups alors que les marchés mondiaux se retournent après avoir digéré cette semaine mouvementée avec beaucoup de nouvelles de plusieurs banques centrales. Le message principal qui peut être retenu, ou le dénominateur commun de tout cela, semble être que 2023 va faire mal. Les marchés ont été si impatients et trop enthousiastes face à la baisse de l’inflation qu’ils avaient commencé à évaluer dans un scénario Boucle d’or, tandis que la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre crient toutes en tandem que l’inflation restera collante et qu’une récession est inévitable.

Les commerçants SOL doivent se demander : à qui faites-vous confiance ?

Le prix de Solana se négocie plus loin de 15,07 $, qui était le niveau clé pour passer à la hausse afin de poursuivre sa reprise. Malheureusement, le sentiment s’est à nouveau renversé ce vendredi alors que la poussière est retombée, et les traders ont eu la chance de digérer ce que les banquiers centraux ont livré comme message cette semaine. La question est de savoir si les traders font à nouveau confiance aux banques centrales et se positionneront pour cette récession annoncée, ou s’en tiendront-ils à la conviction de Goldilocks selon laquelle 2023 sera une année haussière pour les actifs à risque ?

SOL voit les commerçants commencer à accepter le message des banques centrales. Et cela a du sens, car ils voient chaque métrique, chaque point de données économiques arriver, l’analyser et le transmettre à un bataillon d’économistes et d’analystes qui tracent ensuite une vision commune à ce sujet avec le résultat possible pour l’économie indigène. La règle d’or a toujours été : « Ne vous battez pas contre la banque centrale », donc les traders ne devraient pas essayer de les déjouer.

Attendez-vous à une nouvelle baisse des marchés mondiaux, les crypto-monnaies faisant face à des vents contraires de ce coin. Une fuite vers des valeurs refuges avec des obligations et des dollars américains en faveur pourrait étrangler encore plus l’action des prix. Une fois que le SOL descendra en dessous de 12 $, il pourrait voir un plongeon vers 10 $, imprimant un nouveau creux pour 2022, car le manque de volume commencera à déclencher des mouvements plus violents et élargis.

Graphique journalier SOL/USD

Ne vous attendez pas à un revirement de sitôt, ou du moins pas avant le week-end, lorsque les traders pourront repenser les mouvements actuels du marché. De nombreux articles d’opinion et analyses seront lus sur notre site Web et d’autres sources médiatiques afin que les commerçants puissent commencer 2023 avec une table rase. De petites allocations en faveur de SOL pourraient aider l’action des prix à se redresser un peu, avec encore une fois ces 15,07 $ étant cruciaux avant de parler de 18,66 $ à la hausse.