Les baleines empêchent-elles le prix du Bitcoin d’un rallye de fin d’année au milieu de la contagion FTX ? | Cryptomonnaie

Les détenteurs de gros volumes maintiennent la pression sur le prix du Bitcoin, étouffant sa reprise à 20 000 $.

Seules 1 938 baleines détiennent entre 1 000 et 10 000 BTC contre 2 123 en juin 2022.

Le prix du Bitcoin efface la majeure partie de sa progression hebdomadaire alors que les traders recherchent un support à 17 000 $.

Le prix du bitcoin vacille jusqu’à la session du week-end après avoir subi une correction soudaine des gains accumulés plus tôt dans la semaine. La plus grande crypto-monnaie a atteint un sommet mensuel à 18 380 $ suite au sentiment positif des investisseurs sur l’avenir des actifs cryptomonnaies lorsque l’indice américain des prix à la consommation (IPC) a renvoyé des chiffres inférieurs aux attentes.

Mercredi, une hausse attendue des taux d’intérêt de 0,5 % par le Federal Open Market Committee (FOMC) était un signal positif pour les marchés de la cryptomonnaie, les analystes prévoyant que la BTC se négociera au-dessus de 20 000 $ au début de la nouvelle année.

Le prix du bitcoin plonge à 17 000 $ après que le cabinet d’audit Mazars ait cessé de travailler avec les clients crypto

Mazars, un cabinet d’audit international travaillant avec Binance et d’autres échanges de crypto-monnaie, a temporairement suspendu tous les engagements avec ses clients crypto. Binance, KUCoin et Crypto.com sont les bourses concernées par la décision de la firme.

Un communiqué publié par Binance vendredi a confirmé la rumeur selon laquelle il « ne pourra pas travailler avec Mazars pour le moment ». Le rapport de Mazars sur la « preuve de réserves » de Binance est apparu surdimensionné. De plus, le rapport, qui n’est plus disponible sur le site Web de l’auditeur, n’a montré aucun des passifs de la plus grande bourse.

Le prix du bitcoin est tombé à 17 000 dollars après que les nouvelles de Mazars se soient répercutées sur le marché vendredi. Binance a fait la une des journaux cette semaine pour de mauvaises raisons, y compris des rumeurs selon lesquelles le ministère américain de la Justice enquêterait sur l’échange et ses hauts dirigeants pour blanchiment d’argent.

C’est une période sensible dans l’industrie de la crypto-monnaie, en particulier avec les régulateurs, les parties prenantes et les autorités gouvernementales qui réfléchissent à l’effondrement de FTX. La priorité absolue du nouveau PDG, John Ray III, est la récupération des actifs appartenant à la défunte bourse. Les politiciens et les régulateurs travaillent pour s’assurer que les consommateurs sont protégés contre les actions de quelques individus inexpérimentés.

Le prix du Bitcoin détient un support crucial, mais pour combien de temps ?

Le prix du bitcoin a tenté de dépasser une ligne de tendance à la baisse cruciale, comme indiqué sur le graphique de la période de huit heures ci-dessous. Bien que cette décision aurait pu diriger BTC vers le nord à 20 000 $, la pression aérienne a étouffé prématurément l’étincelle haussière vendredi, laissant Bitcoin sans garde à 17 000 $.

Graphique BTC/USD sur huit heures

La crypto-monnaie phare a glissé en dessous des principales moyennes mobiles comme la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 100 jours (en bleu) à 17 330 $ et l’EMA sur 50 jours (en rouge) à 17 196 $, ce qui suggère que les baisses pourraient s’étendre davantage.

Le support à 17 000 $ reste crucial pour reprendre la tendance à la hausse du prix du Bitcoin. Cependant, si les traders poussent le prix en dessous du même niveau, BTC pourrait revoir les niveaux de descente à 16 388 $ et le support principal à 15 650 $.

Un aperçu de Santiment met en évidence une augmentation des activités de vente parmi les baleines avec des pièces entre 1 000 et 10 000. Actuellement, seules 1 938 adresses appellent cette cohorte à la maison contre 2 123 adresses en juin 2022.

Distribution d’approvisionnement en bitcoins

Le graphique ci-dessus montre que le prix du Bitcoin baisse parallèlement à la métrique en chaîne, ce qui indique que les baleines ont un impact considérable sur la tendance. Par conséquent, un rallye de fin d’année pourrait être une chimère si les détenteurs de gros volumes continuent de vider leur portefeuille.

À la hausse, conserver un support à 17 000 $ peut garder les investisseurs intéressés par BTC. Si les traders poussent pour une pause au-dessus de la ligne de tendance à la baisse, comme indiqué dans le graphique et réussissent, le prix du Bitcoin pourrait rapidement réduire l’écart à 20 000 $.