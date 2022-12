Bitcoin et Ether glissent alors que le cabinet d’audit Mazars interrompt le travail pour les clients crypto, les contrats à terme S&P 500 chutent | Cryptomonnaie

Le marché de la cryptomonnaie s’est échangé vendredi après que le cabinet d’audit français Mazars, qui a récemment rédigé le rapport de preuve de réserves de Binance, a suspendu les travaux pour les clients d’échange de crypto et les marchés mondiaux se sont négociés avec une aversion au risque.

Bitcoin (BTC), la principale crypto-monnaie en valeur marchande, a chuté de 2% à 16 950 dollars, prolongeant une retraite par rapport au sommet d’un mois de 18 300 dollars atteint mercredi. Ether (ETH), la deuxième plus grande crypto-monnaie, a chuté de 4,3% à 1 210 $, atteignant le plus bas depuis le 29 novembre, selon les données de CoinDesk.

Le BNB de Binance a chuté de plus de 3 % à 247 $, un niveau observé pour la dernière fois le 26 septembre, et d’autres pièces majeures comme XRP, LTC et SOL ont enregistré des pertes similaires.

Mazars a interrompu son site Web veritas.mazars.com dédié aux audits cryptomonnaies, ce qui met probablement en évidence le malaise qui prévaut parmi les institutions traditionnelles à s’associer à des projets cryptomonnaies.

« Le vidage cryptomonnaie du jour au lendemain grâce aux soucis de Mazars et Binance », a tweeté le trader et analyste Alex Kruger.

Au début de ce mois, Mazars a publié le rapport de preuve des réserves de Binance, montrant que les réserves de bitcoins de la bourse géante étaient surgaranties. Le rapport, cependant, n’a pas fourni de détails sur les contrôles internes des produits de marge et de prêt de Binance, ce qui soulève des doutes sur la santé de la bourse.

Binance a vu des retraits de clients d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars alors que les investisseurs se précipitaient pour prendre la garde directe de leurs pièces.

Plusieurs observateurs ont rejeté l’incertitude entourant Binance en tant que FUD coordonné, un argot crypto pour la peur, l’incertitude et le doute.

« Des lobbyistes et porte-parole rémunérés portent la voix et le flambeau de SBF alors qu’il tente de changer le récit du détournement des fonds des clients. Comme ces tentatives ont été largement discréditées, les attaques contre Binance se sont intensifiées », a déclaré Markus Thielen, responsable de la recherche et de la stratégie chez Matrixport, a écrit vendredi dans une note aux clients.

Sans risque

Les investisseurs sur les marchés traditionnels ont vendu le risque, faisant baisser les contrats à terme sur actions américaines et ajoutant aux malheurs du marché de la cryptomonnaie dès le début de cette semaine, les principales banques centrales, y compris la Réserve fédérale, ont repoussé les attentes d’un pivot rapide vers l’assouplissement des liquidités.

Au moment de mettre sous presse, les contrats à terme liés au S&P 500 s’échangeaient en baisse de 1%, signalant une extension possible de la baisse de 2,5% de jeudi.

La Fed a déclaré mercredi que même si les hausses de taux pourraient ralentir, un resserrement supplémentaire de la liquidité est nécessaire pour contrôler l’inflation, obligeant les marchés à réévaluer les attentes de baisse des taux au second semestre 2023.

La Banque centrale européenne a déclaré qu’elle augmenterait « considérablement » les taux d’intérêt dans les mois à venir pour lutter contre l’inflation enracinée.

« La BCE a été exceptionnellement claire dans sa réaction contre les prix du marché. À court terme, les marchés devront remettre en question la durabilité de la récente reprise, ont déclaré les analystes d’ING.

Tableau des prix d’Ether (CoinDesk, Highcharts.com)