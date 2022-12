Le projet de loi sur la cryptomonnaie d’Elizabeth Warren vise l’inclusivité alors que le cabinet d’audit Mazars abandonne Binance | Cryptomonnaie

Le sénateur Warren estime que l’industrie de la cryptomonnaie doit se conformer à des règles telles que les banques, les courtiers et d’autres institutions financières.

« Digital Asset Anti-Money Laundering Act of 2022 » intervient au milieu de discussions animées sur l’effondrement de FTX.

Le cabinet d’audit international Mazars suspend l’engagement avec tous ses clients crypto, y compris Binance.

La sénatrice américaine Elizabeth Warren a présenté un nouveau projet de loi appelé « Digital Asset Anti-Money Laundering Act of 2022 ». Le projet de loi intervient après que FTX et sa société sœur Alameda Research ont déposé le bilan en raison du détournement de fonds de clients. Warren dit que l’industrie de la cryptomonnaie n’est pas spéciale et devrait fonctionner dans le cadre des lois existantes, comme les banques, les courtiers et Western Union.

Un nouveau projet de loi sur la cryptomonnaie pourrait renforcer l’application de la loi

Le projet de loi crypto bipartisan de Warren arrive à un moment où le monde se demande ce qui a causé l’effondrement d’un échange de crypto-monnaie autrefois florissant. Dirigé par Samuel Bankman-Fried (SBF), FTX est rapidement devenu une force avec laquelle il faut compter sur le marché de la cryptomonnaie et d’autres secteurs de l’économie.

Cependant, des rumeurs de difficultés financières à la bourse ont fait surface début novembre, entraînant des événements en cascade et la mort prématurée de la société. Lors d’un témoignage devant le Congrès, le nouveau PDG de FTX, John Ray III, a déclaré qu’il n’y avait pas de registres comptables et que toutes les décisions étaient prises via Slack (une application d’espace de travail).

Le projet de loi sur la cryptomonnaie du sénateur Warren cible «les nations voyous, les oligarques, les barons de la drogue et les trafiquants d’êtres humains utilisent des actifs numériques pour blanchir des milliards de fonds volés, échapper aux sanctions et financer le terrorisme». On dit qu’il penche vers la liberté financière et l’inclusivité – pas seulement pour réduire la fraude.

« L’industrie de la cryptomonnaie devrait suivre des règles de bon sens comme les banques, les courtiers et Western Union, et cette législation garantirait que les mêmes normes s’appliquent à des transactions financières similaires », a expliqué la sénatrice Elizabeth Warren plus tôt dans la semaine.

L’introduction de la « Digital Asset Anti-Money Laundering Act of 2022 » n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment, en particulier avec des enquêtes mettant lentement en lumière des ombres qui ont vu le FTX de SBF tomber à genoux, laissant des millions de clients et de créanciers compter d’immenses pertes. .

Quelles sont les implications du projet de loi crypto 2022 ?

Le projet de loi de Warren vise à classer les portefeuilles auto-hébergés comme des « entreprises de services monétaires ». Un portefeuille auto-hébergé est un portefeuille numérique utilisé pour contenir des actifs cryptomonnaies – considérez-le comme un portefeuille ou un sac à main traditionnel. Actuellement, ces portefeuilles auto-hébergés fonctionnent en dehors de la surveillance du gouvernement. Cela indique qu’ils ne seront plus à l’abri de la censure.

Les particuliers et les entreprises identifiés comme mineurs, validateurs et autres participants au réseau relèveront également de la catégorie « entreprises de services monétaires ». Le projet de loi stipule par ailleurs que « le Trésor promulguera une règle interdisant aux institutions financières de… gérer, utiliser ou effectuer des transactions avec des mélangeurs d’actifs numériques, des pièces de confidentialité et d’autres technologies renforçant l’anonymat ».

Sans aucun doute, ce projet de loi sur la cryptomonnaie aura des implications considérables sur l’industrie de la cryptomonnaie – dont certaines seront positives, d’autres négatives. Cependant, la contagion de FTX laisse l’industrie de la cryptomonnaie avec peu ou pas de mot à dire.

Binance à nouveau sous les projecteurs après que le cabinet d’audit Mazars a abandonné ses clients crypto

Mazars aurait suspendu tous les engagements avec ses clients crypto, y compris KUCoin, Crypto.com et Binance. Cette décision intervient quelques jours après que des questions ont été posées sur un rapport que le cabinet d’audit a récemment publié sur la « preuve de réserves » de Binance. Les échanges centralisés de crypto-monnaie ont récemment fait l’objet d’une surveillance accrue, car les parties prenantes espèrent empêcher la débâcle FTX de se reproduire.

Binance maintient qu’il est stable et possède plus de 60 milliards de dollars d’actifs. Cependant, le rapport publié par Mazars n’incluait pas les passifs de la bourse, ce qui soulève des questions sur la stabilité de Binance.

« Au cours de la semaine dernière, Binance a réussi un test de résistance qui devrait donner à la communauté un confort extraordinaire quant à la sécurité de ses fonds », a écrit Binance dans un communiqué envoyé vendredi.

Vendredi, la plus grande bourse a confirmé la rumeur selon laquelle Mazars ne travaillerait pas avec les clients crypto. Un article du Financial Times a cité une personne (anonyme) au courant de la décision de Mazars. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a déclaré à CNBC cette semaine que la société était « financièrement OK ».