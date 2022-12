L’auditeur Binance Mazars suspend les services de preuve de réserve pour tous les échanges cryptomonnaies, voici ce que cela indique | Cryptomonnaie

Le rapport de preuve de réserve de Binance a été créé par le cabinet comptable mondial Mazars, l’auditeur a maintenant suspendu tous ses services pour les clients crypto.

Les plates-formes d’échange de crypto-monnaie KuCoin et Crypto.com faisaient partie des clients crypto de Mazars.

Armanino, un autre cabinet d’audit, a abandonné son échange FTX de clients cryptomonnaies, Gate.io après avoir été nommé dans un procès pour son travail avec l’échange en faillite.

Binance a annoncé que l’auditeur de l’échange, Mazars, avait suspendu ses services, y compris la preuve de réserves pour les échanges de crypto-monnaie, notamment KuCoin et Crypto.com. Le rapport de Mazars pour Binance était qualifié « d’audit » par le PDG Changpeng Zhao sur Twitter. Cela a soulevé des inquiétudes dans la communauté crypto. Fait intéressant, le cabinet d’audit Armanino a récemment mis fin à sa pratique d’audit cryptomonnaie après avoir été poursuivi en justice pour son travail avec l’échange FTX.

Lisez aussi: Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, prédit une période difficile après les rumeurs d’effondrement de type FTX

L’auditeur Binance Mazars met fin aux services pour les échanges cryptomonnaies et les clients

Binance, la plus grande bourse d’échange au monde en volume, est actuellement en proie à une controverse avec son auditeur, le cabinet comptable mondial Mazars, qui met fin aux services pour les clients crypto. La liste des clients crypto de Mazars comprenait entre autres les échanges de crypto-monnaie KuCoin et Crypto.com. Le géant de la comptabilité a suspendu tous les services pour ces échanges, y compris les rapports de preuve de réserve.

Le rapport que Mazars a publié pour l’échange a été étiqueté à tort comme « un audit », à la fois par le PDG Changpeng Zhao et les utilisateurs de crypto Twitter. Avec la controverse croissante sur l’exactitude du contenu du cinq pager, la décision de l’entreprise est de supprimer ses services pour les clients de l’industrie de la cryptomonnaie.

Pour répondre aux questions posées par Jesse P, Dans le rapport, « Plans à venir : impliquer des auditeurs tiers pour auditer les résultats de PoR », pour ce résultat de PoR. J’ai dit publiquement à plusieurs reprises que le goulot d’étranglement était que les vérificateurs attendaient quelques semaines. Nous avançons par étapes. 1/2 https://t.co/BTNa2rl3XB – CZ Binance (@cz_binance) 26 novembre 2022

Un porte-parole de Binance a déclaré à Bloomberg,

Nous adoptons une transparence supplémentaire et nous étudions la meilleure façon de fournir ces détails dans les mois à venir.

Mazars n’est pas le premier acteur à interrompre les services pour les clients crypto

Armanino, un cabinet d’audit a mis fin à sa pratique d’audit cryptomonnaie et a abandonné ses clients, selon un rapport de Forbes. L’entité était un auditeur pour l’échange FTX en faillite, en plus des plates-formes cryptomonnaies OKX et Gate.io.

La décision d’Armanino est intervenue après que l’entreprise a été nommée dans un recours collectif pour l’audit effectué sur FTX. Les auditeurs changent leur position sur l’industrie de la cryptomonnaie et annulent les services alors que de plus en plus d’entreprises de cryptomonnaie sont la proie de la propagation de la contagion FTX.

Pourquoi la sortie des cabinets comptables des audits cryptomonnaies est-elle importante ?

Après l’effondrement et la faillite de l’échange FTX, la confiance des utilisateurs dans la cryptomonnaie s’est érodée. Pour regagner la confiance, les échanges ont commencé une bonne pratique consistant à partager les adresses de leurs portefeuilles chauds et froids et à publier un rapport de preuve de réserves indiquant que les fonds des clients de l’État sont détenus tels quels et en sécurité.

Alors que de plus en plus d’auditeurs arrêtent le service pour les plates-formes d’échange de crypto-monnaie, la validité des rapports et l’avenir des fonds des clients sur ces plates-formes sont remis en question.