Bitcoin sous pression après les actions | Cryptomonnaie

Image du marché

Le bitcoin a chuté le plus jeudi en 3,5 semaines au milieu d’une forte baisse des indices boursiers et d’un dollar américain plus fort. BTC est revenu à 17 400 $, perdant 1,3 % du jour au lendemain. Ethereum, qui se négocie à 1270 $, affiche la même amplitude de baisse. La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie est en baisse de 0,7 % à 852 milliards de dollars. La pression sur les crypto-monnaies est venue du marché boursier, de sorte que les actifs avec plus d’institutions s’en sortent moins bien que les autres.

L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies était en baisse de 2 points vendredi, à 29 et continue d’être dans un état de « peur ».

Du point de vue de l’analyse technologique, Bitcoin n’a pas réussi à atteindre des niveaux supérieurs à la moyenne mobile sur 50 jours, ce qui l’amène à faire face à une pression spéculative. Cependant, ce type de pression dure généralement un jour ou deux, à moins qu’il ne soit soutenu par des raisons externes.

Sur l’intervalle de temps supérieur – hebdomadaire -, on peut voir le développement de la phase de baisse actuelle depuis la fin du mois de mai. Le RSI formerait une divergence haussière, car les nouveaux creux de prix correspondent à des niveaux plus élevés de l’indice. Cela pourrait signaler un épuisement pour les vendeurs ou une consolidation avant la prochaine jambe vers le bas.

Contexte de l’actualité

L’échange de crypto-monnaie Binance dispose de suffisamment de liquidités pour permettre à tous les clients de retirer 100% de leurs actifs, si nécessaire, a déclaré Changpeng Zhao, directeur de la société. Cependant, il a déclaré que 99% des utilisateurs doivent acquérir les connaissances nécessaires pour détenir eux-mêmes des crypto-monnaies et, par conséquent, pourraient perdre leurs actifs.

L’effondrement de FTX a causé moins de pertes que la faillite de l’écosystème Terra avant lui, affirme Chainalysis. Cela dit, les estimations des pertes réalisées peuvent être surestimées, car tout passage d’un portefeuille à un autre était considéré comme un événement de vente.

ConsenSys, la société derrière le populaire portefeuille de crypto-monnaie MetaMask, a annoncé un partenariat avec la société de paiement PayPal où les utilisateurs peuvent acheter Ethereum.