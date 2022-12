Prédiction hebdomadaires Bitcoin : pourquoi 20 000 $ BTC sont programmés | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin pourrait suspendre son retracement mineur en raison de la présence d’un support solide, allant de 16 800 $ à 17 000 $.

La réunion du FOMC cette semaine a aidé le grand crypto à reprendre pied.

Un rebond dans la région susmentionnée ou après un nouveau test de 16 500 $ entraînera probablement un passage à 19 200 $.

Un chandelier de quatre heures clôturant en dessous de 16 500 $, suivi de l’incapacité de récupérer au-dessus, invalidera la thèse haussière de BTC.

Le prix du Bitcoin (BTC) traverse un canal qui est en pente à la hausse. Malgré la consolidation, BTC grimpe lentement comme une horloge. La récente réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) du 15 décembre a fait grimper le BTC au-delà des limites du canal, mais les choses sont revenues à la normale.

Le prix du bitcoin restera vert

Le prix du Bitcoin a établi quatre plus hauts et quatre plus bas au cours des trois dernières semaines. La connexion de ces points d’oscillation à l’aide de lignes de tendance montre une formation de canaux parallèles ascendants. Cette évolution a vu un pic qui a poussé BTC au-dessus du canal en raison de la volatilité induite autour de la réunion du FOMC.

Alors que la volatilité diminuait, le prix du Bitcoin s’est refroidi, retombant dans le canal parallèle ascendant. Alors que BTC revient à la limite inférieure du canal, les investisseurs doivent s’attendre à ce que les acheteurs interviennent en raison de la présence des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 20 et 30 jours à 17 011 $ à 16 830 $.

En général, la fourchette entre 16 800 $ et 17 000 $ est une zone de support solide et est un endroit où le prix du Bitcoin est susceptible de rebondir. Au-delà de cette fourchette, le niveau de 16 500 $ est également un bon pied où les acheteurs mis à l’écart peuvent accumuler du BTC à prix réduit.

Un rebond sur l’un des niveaux de support susmentionnés se traduira probablement par de l’argent intelligent ciblant le prochain niveau crucial à 19 200 $. Au total, cette montée en puissance équivaudrait à une hausse de 16% pour les traders.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Les mesures en chaîne indiquent un BTC haussier

Bien que les perspectives haussières puissent ne pas avoir de sens pour le prix du Bitcoin, l’examen des données de transaction ajoute plus de crédibilité à cette thèse. Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre que l’obstacle immédiat à 18 000 $ est relativement faible et celui au-delà à 20 267 $ est la cible.

Ici, environ 4,78 millions d’adresses qui ont acheté 2,34 millions de BTC à un prix moyen de 20 267 $ sont «hors de l’argent». Certains de ces investisseurs sont susceptibles de vendre leurs avoirs à l’équilibre, mettant fin à la tendance haussière.

Les traders peuvent être prudents et commencer à réserver des bénéfices autour de 19 200 $ ou plus en prédiction de ce renversement de tendance à 20 267 $.

CTB GIOM

De plus, les baleines détenant entre 100 et 1 000 BTC semblent avoir accéléré leur accumulation après le crash de la première semaine de novembre. Ces portefeuilles sont passés de 3,85 millions à 3,9 millions, indiquant que 50 000 BTC ont été récupérés par ces investisseurs intelligents.

La dernière fois que cela s’est produit, c’était en mars, lorsque le prix du Bitcoin a augmenté de 23 % après que ces portefeuilles aient accumulé 30 000 BTC. Si l’histoire se répète, le prix du Bitcoin est dû pour un autre mouvement explosif.

Distribution d’approvisionnement BTC

Pour des perspectives à long terme sur BTC, lisez: Prédiction du prix du Bitcoin: BTC n’a pas encore fait face à son obstacle le plus difficile à 19 100 $

Bien que les perspectives haussières aient un sens d’un point de vue technique et en chaîne, les investisseurs doivent être prudents autour du niveau de support de 16 500 $. Un chandelier de quatre heures près de ladite barrière suivi de l’incapacité de récupérer au-dessus de celle-ci invalidera la thèse haussière du prix du Bitcoin.

Cette évolution pourrait conduire le prix du Bitcoin à balayer la liquidité d’arrêt de vente reposant en dessous des creux égaux de 15 460 $.