Prédiction du prix Ethereum: les traders ETH manquent de conviction, mais ont une chance de plus de revenir | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum montre un rejet à l’obstacle de 1 350 $ après avoir établi trois sommets égaux.

L’ETH pourrait revenir au niveau de support de 1 195 $ pour reconstituer l’élan avant de relancer la tendance haussière.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 1 150 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix d’Ethereum montre un manque d’élan après les récents événements volatils. La montée en puissance a poussé l’ETH à produire un autre swing élevé. Le rejet à ce niveau a déclenché une vente qui pourrait se poursuivre et faire tomber le jeton de contrat intelligent à des niveaux de support critiques.

Le prix Ethereum ne parvient pas à faire du foin

Le prix de l’Ethereum a bondi de 8,8 % entre le 12 et le 14 décembre et a atteint trois sommets égaux à 1 350 $. Ce mouvement a montré un manque d’élan de la part des haussiers, entraînant un renversement soudain. En conséquence, l’ETH a perdu 8,4 % et oscille actuellement autour de 1 270 $.

La seule consolation après avoir annulé les gains récents est que l’indice de force relative (RSI) rebondit sur le point médian à 50. Ainsi, un rebond du RSI ici pourrait donner aux acheteurs une chance de revenir s’ils le prévoient. Dans un tel cas, le prix d’Ethereum doit transformer l’obstacle de 1 350 $ en un plancher de support pour confirmer une résurgence de la pression d’achat.

Ce développement pourrait voir le prix d’Ethereum retester les obstacles de 1 422 $ et 1 545 $.

Bien que le scénario ci-dessus soit un peu exagéré, le scénario idéal inclurait d’abord un retracement au niveau de support de 1 195 $.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix d’Ethereum dépasse le niveau de support de 1 195 $, ce sera le premier signe de faiblesse. Un pic continu de la pression de vente suivi d’un chandelier quotidien clôturé en dessous de 1 150 $ créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière.

Dans un tel cas, le prix d’Ethereum pourrait revoir le niveau de 1 073 $ et collecter la liquidité d’arrêt de vente restant en dessous.