Fichiers FTX pour vendre LedgerX avec ses filiales japonaises et européennes | Cryptomonnaie

L’équipe de direction actuelle de FTX, dirigée par le PDG John Ray, cherche à vendre ses unités fonctionnelles.

Selon le dossier du tribunal de la faillite, FTX a reçu plus de 100 offres pour les entreprises.

Le prix FTT au cours de la semaine a invalidé l’intégralité de sa reprise de 25% à partir du 9 décembre.

Alors que d’une part, FTX s’occupe de son audition au Sénat, d’autre part, sa direction cherche à se débarrasser de certains de ses actifs. L’échange de crypto-monnaie maintenant en faillite cherche à récupérer tout ce qu’il peut de certaines de ses unités fonctionnelles, y compris son aile des produits dérivés aux États-Unis, Ledger X.

FTX cherche à vendre ses pièces

FTX a déposé une requête auprès du tribunal des faillites du Delaware le 15 décembre pour obtenir l’autorisation de mettre certaines de ses filiales en vente. Il s’agit notamment de ses branches internationales, FTX Japon et FTX Europe, ainsi que LedgerX et Embed Financial Technologies. Le dossier a noté,

« Sur la base de leur examen préliminaire, les débiteurs possèdent ou contrôlent un certain nombre de filiales et d’actifs qui sont réglementés, autorisés et/ou largement non intégrés dans les opérations des débiteurs, à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis. Les débiteurs pensent qu’un certain nombre de ces entités ont des bilans solvables, une gestion indépendante et des franchises de valeur. »

Étant donné que ces sociétés étaient des acquisitions, la plupart d’entre elles ne dépendent pas directement de FTX pour leurs opérations, gardant leurs fonds et actifs séparés de l’organisation mère. Cependant, selon le PDG actuel de FTX, le témoignage de John Ray à l’audience du Congrès, même ces sociétés ne sont pas entièrement indépendantes de FTX, ce qui entraîne leur dépôt de bilan.

Au moment du dépôt, FTX a indiqué avoir reçu plus de 100 offres pour ces sociétés. Les offres diffèrent dans leur proposition, qui peut inclure une ou plusieurs de ces sociétés. La vente de ces unités serait, en retour, bénéfique pour les créanciers de FTX et permettrait à l’échange de minimiser certaines de ses dettes, comme indiqué dans le dossier,

« Un objectif commercial valable pour la vente des actifs d’un débiteur en dehors du cours normal des affaires existe lorsqu’une telle vente est nécessaire pour maximiser et préserver la valeur de la succession au profit des créanciers et des détenteurs d’intérêts. »

Baisse des prix FTT

Le prix FTT est peint en rouge sur les graphiques pendant sept jours consécutifs malgré le marché plus large notant des signaux mitigés. Par conséquent, l’altcoin a invalidé l’intégralité des 25,77% de sa récupération à partir du 9 décembre.

Graphique FTT/USDT sur 1 jour

Malgré cela, FTT est encore loin de son plus bas historique de 1,215 $, car la crypto-monnaie continuait de se négocier à 1,352 $ au moment de la rédaction.

Si les indices baissiers persistent, le marché de la cryptomonnaie pourrait enregistrer une nouvelle baisse, ce qui pourrait entraîner le prix FTT établissant de nouveaux creux en dessous de 1,215 $.