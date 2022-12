Crypto.com devient le premier échange cryptomonnaie à recevoir une licence d’établissement de paiement au Brésil | Cryptomonnaie

Crypto.com renforce sa présence dans le monde en obtenant les approbations réglementaires et les licences des autorités. Le succès de la bourse à pouvoir le faire malgré la récente débâcle de FTX en dit long sur sa crédibilité. Cependant, l’impact sur le prix de Crypto.com n’est pas encore connu.

Alors que Crypto.com exploite ses services de carte Visa au Brésil depuis novembre 2021, l’échange de crypto a récemment reçu l’approbation des autorités pour devenir également un établissement de paiement agréé. Crypto.com, dans une annonce jeudi, a confirmé avoir obtenu une licence d’établissement de paiement (EMI) de la Banque centrale du Brésil.

Cela permettra à Crypto.com de continuer à offrir des services de portefeuille fiduciaire réglementés aux clients du pays. Commentant la même chose, le PDG de Crypto.com, Kris Marszalek, a déclaré :

« Le Brésil et l’ensemble du marché LATAM sont une région importante dans la poursuite de notre vision de la crypto-monnaie dans chaque portefeuille… Nous sommes impatients de continuer à travailler avec les régulateurs et les autorités de toute la région pour faire progresser la technologie de la crypto-monnaie et de la blockchain. »