Le prix du Shiba Inu est sous pression alors que les traders consolident leurs intentions | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a connu une croix de mort baissière sur la période quotidienne le 13 décembre.

Les transactions SHIB se situent dans une zone fluctuante de 10% sur la semaine.

Les haussiers devront transformer la barrière de 0,00000932 en support pour justifier une perspective haussière.

Le prix du Shiba Inu pourrait se préparer à une tendance baissière. Au moment d’écrire ces lignes, les traders montrent des signes précoces d’échec. Si les conditions du marché persistent, un événement de balayage des creux sera imminent.

Le prix du Shiba Inu sous pression

Le prix du Shiba Inu est témoin d’une consolidation en cours alors que la pièce de monnaie meme notoire s’enroule dans une fourchette de 10% sur la semaine. Le 13 décembre, un croisement baissier a été repéré sur le graphique journalier alors que la moyenne mobile simple sur 21 jours dépassait la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours tandis que SHIB restait submergé.

Depuis le signal, les traders ont été rejetés près de la barrière de 0,00000900 $ sur des délais plus courts. Les croisements baissiers sont souvent appelés « croix de la mort » parmi les traders, car le passage de la moyenne mobile la plus lente à la plus rapide entraîne généralement des liquidations brutales.

Shiba Inu se négocie actuellement à 0,00000885 $. Un deuxième retest des indicateurs croisés sera inutile si le marché est véritablement baissier. Un perçage du plus bas du 13 décembre à 0,00000861 $ pourrait déclencher un rallye baissier ciblant le plus bas de novembre à 0,00000817 $ pour une baisse de 7 %. Si les haussiers restent à l’écart près du creux de novembre, SHIB imprimera probablement de nouveaux creux annuels dans les semaines à venir.

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

Comme mentionné dans les perspectives précédentes, une tentative haussière vers le sommet du swing du 13 décembre à 0,00000932 $ est nécessaire pour envisager de viser des objectifs plus élevés. Si les haussiers peuvent faire basculer la barrière en support, SHIB pourrait remonter jusqu’au sommet du swing du 10 novembre à 0,00001055 $. Le prix du Shiba Inu augmenterait de 19 % dans le scénario haussier.