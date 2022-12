Mithril demande à Binance de rembourser 200 000 BNB d’une valeur de 53 millions de dollars après la radiation | Cryptomonnaie

Binance supprime plusieurs jetons, dont TRIBE, REP, BTCST et MITH, après un examen périodique.

Mithril exige 53 millions de dollars de jetons BNB déposés auprès de la bourse Binance depuis 2018.

Le prix du mithril chute de 30 % à 0,0085 $ alors que les investisseurs réagissent à la radiation de MITH par Binance.

Mithril (MITH), un projet de cryptomonnaie de l’écosystème Ethereum, demande un remboursement à la plus grande bourse en volume quotidien échangé, Binance, à la suite d’un exercice de radiation périodique. Le jeton de la plateforme, MITH, a perdu plus de 30 % de sa valeur lorsque les investisseurs ont réagi à la nouvelle. Le prix du mithril s’échange désormais à 0,0085 $ après un léger rebond du support qu’il a respecté à 0,0078 $.

Binance supprime quatre jetons, dont MITH

Binance Exchange, dans un article de blog publié jeudi, a annoncé qu’il ne prendrait plus en charge l’achat et la vente de plusieurs projets, notamment MITH, TRIBE, REP et BTCST. La communication a déclaré que la décision d’évincer ces jetons de l’échange intervient après un examen pour s’assurer que tous les actifs répondent aux normes attendues.

Binance a expliqué que « lorsqu’une pièce ou un jeton ne répond plus à cette norme ou que l’industrie change, nous procédons à un examen plus approfondi et le supprimons éventuellement de la liste ». Cet examen est effectué périodiquement à l’aide d’indicateurs tels que l’engagement de l’équipe envers le projet, le volume et la liquidité des échanges, ainsi que la stabilité et la sécurité du réseau, entre autres signaux clés.

1/ Aujourd’hui, Binance a annoncé qu’il retirerait MITH de la liste. Dans le cadre de la liste MITH, Binance a exigé un dépôt de 200 000 BNB, qui n’a jamais été restitué.

⁰Au nom de la communauté Mithril, nous demandons @cz_binance de restituer ce dépôt afin que Mithril puisse continuer à fonctionner. — MITH (@mithdotio) 15 décembre 2022

Les paires de trading indisponibles pour le trading incluent MITH/USDT, REP/USDT, TRIBE/USDT et BTCST/BUSD. De plus, les dépôts traités après le 23 décembre 2022 à 01h00 (UTC) ne seront pas crédités sur les comptes des utilisateurs.

Mithril demande 200 000 BNB à Binance pour rester opérationnel

Suite à l’annonce de la radiation de MITH par Binance, l’équipe de Mithril a demandé à l’échange de restituer 200 000 BNB déposés en 2018. Selon Mithril, ce dépôt d’une valeur d’environ 53 millions de dollars est nécessaire à la stabilité et au fonctionnement du projet.

Mithril a expliqué via un fil Twitter que le projet a collaboré avec Binance sur divers programmes depuis 2018, comme Binance Charity. MITH a également été le premier jeton à être lancé sur la BNB Beacon Chain (réseau BEP2). Avec le mouvement de radiation, cette connexion a été rompue et Mithril demande un remboursement.

On ne sait pas publiquement comment Binance a utilisé les 200 000 BNB de Mithril. Cependant, un article de blog de l’échange publié il y a quatre ans montre que le projet de cryptomonnaie a fait don de 20 000 BNB à la Blockchain Charity Foundation en remerciement de l’inscription. De plus, Binance n’est pas connu pour facturer des frais d’inscription de projet.

Vous en avez fait don lol.https://t.co/IIFrA8fSXq — Ikigaï (@rexcel_nosleepr) 15 décembre 2022

Le prix du mithril saigne à cause de la pression de vente croissante

Le prix du mithril patauge dans des eaux rouges troubles après l’annonce de la radiation du jeton sur Binance. Les investisseurs se précipitent probablement pour clôturer leurs positions avant la date limite, augmentant ainsi la pression sur les frais généraux.

Le graphique sur quatre heures montre une forte baisse du support précédent de MITH à 0,0120 $ à des creux d’environ 0,0078 $. Après un rebond mineur, le prix du Mithril s’élève à 0,0085 $ au moment de la rédaction.

Graphique sur quatre heures MITH / USDT

Les perspectives pessimistes de MITH sont accentuées par l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) (en bleu) car il prolonge le mouvement sous la ligne moyenne ainsi que la ligne de signal (en rouge).

Il y a une chance que le prix du Mithril puisse garder son rebond du support intact maintenant que l’oscillateur stochastique révèle des conditions de marché légèrement survendues. Les traders pourraient envisager de déclencher des ordres d’achat lorsque le stochastique revient dans la zone neutre au-dessus de 20,00.

Le MITH pourrait prendre de l’élan à la hausse si cet indice technique dépasse la ligne médiane (50,00) et se déplace dans la région de surachat, qui commence entre 80,00 et 100,00. Une récupération de 61,8 % du support à 0,0078 $ indiquerait un objectif de prise de bénéfices à 0,0113 $.