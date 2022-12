Le développeur de Cardano, IOG, construit le premier indice de décentralisation de l’industrie, ADA dans le rouge | Cryptomonnaie

Le constructeur de Cardano conclut un partenariat stratégique avec l’Université d’Édimbourg pour développer le premier indice de décentralisation de la crypto.

L’indice de décentralisation d’Édimbourg vise à améliorer la transparence de l’industrie de la blockchain, en suivant la dynamique du marché.

Le prix ADA maintient une tendance à la baisse dans un canal de baisse à long terme alors que les baleines déchargent leurs sacs.

Le développeur de Cardano (ADA), Input Output Global, Inc. (IOG), montre son engagement à traverser l’hiver crypto avec son dernier partenariat avec l’Université d’Édimbourg au Royaume-Uni. Le développeur de blockchain et l’institution universitaire de haut rang puisent dans leur vaste expérience et leurs recherches pour donner vie à ce qui sera le premier indice de décentralisation de l’industrie de la cryptomonnaie.

L’indice de décentralisation d’Édimbourg pour se prémunir contre des niveaux élevés de centralisation

La chute de l’empire crypto FTX déclenche des discussions sur la protection des consommateurs et influence des projets crypto comme Cardano pour construire des systèmes qui prennent en charge la décentralisation.

Selon un article de blog publié par IOG, l’indice de décentralisation d’Édimbourg (EDI) est conçu pour promouvoir la transparence en employant « une méthodologie basée sur la recherche pour produire un cadre qui détermine de manière cohérente le niveau de » décentralisation « des projets publics de blockchain ». Cela s’aligne sur les principes fondamentaux de la technologie blockchain pour protéger les personnes contre un contrôle hautement centralisé.

L’EDI sera un outil qui protège et promeut les caractéristiques uniques de la technologie, telles que l’immuabilité, la transparence, la censure, l’intégrité et la résilience, qui dépendent toutes fortement de la décentralisation.

Le professeur Jane Hillston, directrice de l’École d’informatique de l’Université d’Édimbourg, insiste sur la nécessité d’engager la recherche pour stimuler la croissance et résoudre les problèmes. Elle a estimé que bien qu’il s’agisse d’une opportunité passionnante, elle présente au département un « problème technique difficile qui a le potentiel de bénéficier de manière significative au marché de la blockchain ».

Le fondateur de Cardano et PDG d’IOG, Charles Hoskinson, a déclaré que la décentralisation est au cœur de la technologie de la blockchain et possède un potentiel révolutionnaire. Avec la décentralisation, les acteurs redonneront le pouvoir à l’utilisateur quotidien. Cependant, il a admis qu’il n’y avait pas suffisamment de normes industrielles acceptables ou supprimées montrant dans quelle mesure les projets de cryptomonnaie étaient décentralisés.

« En travaillant ensemble en tant qu’industrie sur ces normes, nous pouvons nous assurer que nous pouvons protéger les consommateurs sans étouffer certaines des innovations passionnantes qui distinguent notre industrie. C’est pourquoi des outils comme l’EDI seront si importants – c’est un exemple du type exact de travail que nous devrions faire pour aider à faire progresser notre industrie dans la bonne direction, tout en préservant l’éthique fondatrice de la blockchain », a expliqué la citation de Hoskinson.

Une date de sortie possible de l’EDI n’a pas été incluse dans l’annonce. Cependant, IOG a cimenté son engagement en faisant don de 4,5 millions de dollars à l’Université d’Édimbourg. L’institution et IOG ont lancé le Zero Knowledge Lab, qui sera le fer de lance de la recherche sur la protection des informations personnelles.

Le prix de Cardano a du mal à trouver un support alors que les baleines vendent ADA

Le prix de Cardano continue de se négocier dans un canal en baisse de 16 mois. Ce schéma montre que l’ADA est toujours dans une tendance baissière à long terme, avec une cassure en dessous de son support critique à 0,30 $ très probable.

Les baisses pourraient s’accélérer si ADA glisse en dessous du support immédiat à 0,30 $. Bien que la ligne directe du canal puisse fonctionner comme support, elle a déjà été rompue plusieurs fois. Par conséquent, un support plus robuste est la limite inférieure à 0,22 $ et 0,16 $, respectivement.

Graphique ADA/USD sur trois jours

L’ADA n’a jamais dépassé la limite supérieure du canal, ce qui indique qu’une cassure au-dessus de ce niveau pourrait être très haussière. Les traders à la recherche de positions longues doivent attendre que l’ADA s’avance et se maintienne au-dessus du canal. Un mouvement ultérieur au-delà de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours pourrait maintenir la tendance à la hausse alors que l’ADA se dirige vers 1,00 $.

Il est peu probable que la reprise se produise dans les prochains jours tant que les baleines continueront à vendre de l’ADA. Comme indiqué ci-dessous, les adresses détenant entre 1 million et 10 millions de jetons détiennent désormais 16,01 % de l’offre d’ADA, contre 16,14 % comme enregistré le 7 décembre.

Distribution d’approvisionnement de Cardano

Le prix de Cardano a chuté parallèlement à cette métrique, soutenant ainsi les perspectives pessimistes. D’autre part, les mêmes investisseurs qui vendent ADA pourraient commencer à racheter les jetons à mesure que le prix baisse, ce qui pourrait créer un nouvel élan haussier. Pour cette raison, les commerçants doivent rester vigilants et suivre le comportement des baleines pour s’assurer qu’ils prennent des décisions éclairées.