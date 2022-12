Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, prédit une période difficile après les rumeurs d’effondrement de type FTX | Cryptomonnaie

L’échange Binance fait constamment la une des journaux pour les retraits massifs d’utilisateurs et la peur d’un effondrement de type FTX.

Changpeng Zhao a ignoré les inquiétudes des utilisateurs et a déclaré que la plate-forme peut survivre à n’importe quel hiver crypto et surmontera cette période difficile.

BNB, le jeton natif de l’échange, a enregistré des pertes de 12% pour les détenteurs au cours des deux dernières semaines alors qu’ils luttaient contre FUD sur crypto Twitter.

Binance, la plus grande bourse d’échange au monde en termes de volume d’échanges, est la cible de spéculations sur le crypto Twitter alors que les utilisateurs s’inquiètent des similitudes avec le courtier en crypto condamné FTX. Le PDG Changpeng Zhao a tenté d’apaiser les inquiétudes des employés dans une note récente. Le jeton natif BNB de l’échange saigne en réponse à la peur, l’incertitude et le doute (FUD).

Binance à l’honneur après le mémo de Changpeng Zhao aux employés

Binance International a enregistré un total de 12,4 milliards de dollars de retraits de crypto-monnaie au cours de la semaine dernière selon les données du tracker de renseignement cryptomonnaie Nansen. C’est plus élevé que les retraits hebdomadaires de onze échanges de crypto-monnaie combinés.

Valeur du flux de jetons par échange provenant de Nansen

Les retraits du principal échange de crypto ont suscité des inquiétudes parmi les commerçants et les investisseurs sur le crypto Twitter. Suite à l’effondrement de l’échange FTX, l’échange de CZ a publié un rapport de preuve de réserves créé par le cabinet comptable leader Mazars. Cependant, au lieu de dissiper les inquiétudes des utilisateurs, il a soulevé plusieurs questions sur la solvabilité de la plus grande bourse en volume, sur le degré de garantie de la plate-forme et sur les contrôles et processus comptables internes qu’elle a mis en place pour protéger les dépôts des utilisateurs.

Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a répondu aux préoccupations du personnel dans une note récente diffusée parmi les employés de la bourse. CZ a écrit que l’échange s’attend à ce que les prochains mois soient cahoteux, mais que l’entreprise surmontera cette période difficile.

Le co-fondateur de la plus grande bourse du monde a commenté l’effondrement de la bourse FTX et a déclaré :

Avec tout ce qui se passe, nous savons que nous sommes à un moment historique de la crypto. Rassurez-vous, cette organisation a été bâtie pour durer.

Binance est-il le prochain FTX ?

L’échange FTX s’est effondré relativement rapidement début novembre après une sortie de quelques milliards de retraits. L’échange de Samuel Bankman-Fried a ensuite gelé les retraits et déposé son bilan peu de temps après. Les sorties massives d’échanges sont désormais considérées comme un signal d’alarme parmi les utilisateurs de la plateforme.

Cependant, CZ a ignoré les problèmes et a assuré aux commerçants que l’échange peut survivre à n’importe quel hiver crypto et a été conçu pour durer.

BNB saigne en réponse aux spéculations

Le jeton natif BNB de Binance a enregistré des pertes de 12 % au cours des deux dernières semaines, alors que les spéculations concernant l’insolvabilité de la plateforme ont commencé à faire le tour. Le BNB est utilisé pour payer les frais de transaction et distribuer les récompenses aux utilisateurs. Le prix du BNB a plongé de 301,33 $ à 264,81 $ en quatorze jours.

Tableau des cours BNB/USD

Le prix du BNB est actuellement dans un canal descendant. La tendance des prix du BNB a changé au cours de la quatrième semaine de novembre, puis au cours de la première semaine de décembre, la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA) a franchi l’EMA à 50 jours, ce qui a entraîné un signal croisé de mort baissier. Si BNB prolonge ses pertes, l’extension Fibonacci de 61,8 % à 244,4 $ est la cible à la baisse.

L’indice de force relative (RSI), un indicateur de momentum, lit 33,99 à 265,71 $. Le RSI est proche de 30. S’il tombe en dessous, cela indiquera que le BNB est survendu.