Le nouveau président de la FCA qualifie les entreprises de cryptomonnaie comme FTX de « délibérément évasives » | Cryptomonnaie

Les entreprises de cryptomonnaie comme FTX sont « délibérément évasives », a déclaré mercredi la nouvelle présidente de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, Ashley Alder, au Comité du Trésor lors d’une réunion.

Alder a déclaré au comité qu’il commencerait avec le régulateur financier britannique le 20 février. Alder est actuellement le PDG de la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong, et une fois qu’il commencera à la FCA, il travaillera aux côtés du PDG de la FCA, Nikhil. Rathi.

« Ils (les entreprises de cryptomonnaie) sont une méthode par laquelle le blanchiment d’argent se produit à grande échelle », a déclaré Alder.

Les entreprises de cryptomonnaie ont fait l’objet d’une surveillance accrue ces derniers temps après l’effondrement de l’échange de crypto FTX, qui était le quatrième échange en importance à un moment donné. Même Binance, qui est actuellement la plus grande bourse avec un volume de plus de 7 milliards de dollars selon les données de CoinGecko, fait l’objet d’une enquête pour violation de blanchiment d’argent et pourrait faire face à des accusations criminelles.

La FCA enregistre actuellement des sociétés de cryptomonnaie afin qu’elles puissent opérer dans le pays et se conformer à ses règles anti-blanchiment d’argent. Il espère obtenir plus de pouvoirs pour réglementer le secteur de la cryptomonnaie et garantir la protection des consommateurs une fois le projet de loi sur les services et les marchés financiers adopté, mais avertit actuellement les gens qu’ils doivent être prêts à perdre tout leur argent lorsqu’ils investissent dans la cryptomonnaie.

« Je pense que le plus important, du point de vue du public, c’est que la manière dont ils regroupent tout un ensemble d’activités qui sont normalement séparées, dans la finance conventionnelle, entraîne un risque massivement fâcheux », a déclaré Alder lors de la réunion à propos des entreprises de cryptomonnaie.

Hong Kong, où Alder réside actuellement et dont il s’inspire, a décidé de mettre en place des règles de licence strictes pour les entreprises de cryptomonnaie, ce qui signifiait qu’elles ne pouvaient pas servir les clients de détail en mai de l’année dernière.

CoinDesk a contacté la FCA pour un commentaire.