Le créancier offre 72 millions de dollars au noyau scientifique du mineur Bitcoin pour éviter la faillite | Cryptomonnaie

La plate-forme de services financiers B. Riley a offert au mineur de Bitcoin (17 676 $ BTC) Core Scientific un financement de 72 millions de dollars pour éviter la faillite et préserver la valeur pour les parties prenantes de Core Scientific.

B. Riley, l’un des principaux prêteurs de Core Scientific avec 42 millions de dollars de prêts actuellement en cours, a décrit les termes de l’accord de financement dans une lettre du 14 décembre notant qu’il est prêt à financer les premiers 40 millions de dollars « immédiatement, sans éventualités ».

La plate-forme financière a suggéré que les 32 millions de dollars restants seraient conditionnels à la suspension par le mineur BTC de tous les paiements aux prêteurs d’équipement alors que les prix du Bitcoin sont inférieurs à 18 500 dollars.

La dernière fois que le prix du Bitcoin a dépassé 18 500 $, c’était le 9 novembre, avant de chuter de plus de 14 % en une journée.

L’évaluation de B. Riley de la situation difficile dans laquelle se trouve Core Scientific était cinglante, suggérant qu’il avait déployé «une stratégie agressive et mal conçue […] continuer à construire des installations électriques et à développer les mineurs sans jamais vendre de Bitcoin sous la main et sans jamais couvrir les prix.

Il a noté qu’en raison de cette approche, Core Scientific a été contraint de vendre 9 618 BTC en avril pour une valeur de 362 millions de dollars, ce qui représente une perte importante pour le mineur.

Core Scientific a admis dans un rapport trimestriel déposé le 22 novembre qu’il ne disposait pas de suffisamment de liquidités pour traverser 2023. Il a également déclaré qu’il doutait de sa capacité à lever des fonds par le biais de financements ou des marchés de capitaux.

Dans un dossier du 26 octobre, la société a souligné le faible prix du Bitcoin, la hausse des coûts de l’électricité et le refus du prêteur de crypto en faillite Celsius de rembourser un prêt de 2,1 millions de dollars comme raison de ses difficultés financières.

B. Riley semblait confiant que Core Scientific accepterait l’offre de financement et a rappelé au mineur sa responsabilité envers les actionnaires, notant :

À notre avis, ce serait une violation flagrante des obligations fiduciaires du conseil d’administration et de la direction pour ces fiduciaires – qui doivent faire passer nos intérêts avant les leurs – pour autoriser un dépôt en vertu du chapitre 11.

Depuis le début de 2022, le cours de l’action Core Scientific a chuté de 97,7 %, passant de 11,02 $ à 0,25 $.

Un graphique sur un an montrant le cours de l’action Core Scientific au Nasdaq. Source : TradingView