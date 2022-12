Samuel Bankman-Fried pourrait faire face à une peine maximale de 115 ans de prison pour l’effondrement de l’échange FTX | Cryptomonnaie

Samuel Bankman-Fried fait face à huit inculpations fédérales, des accusations de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d’argent à la suite de l’effondrement de la bourse FTX.

Les professionnels s’attendent à une peine maximale de 115 ans de prison pour le fondateur de FTX Exchange.

La SEC américaine a accusé le fondateur et ancien PDG de la plate-forme d’échange cryptomonnaie effondrée d’avoir fraudé des investisseurs.

Samuel Bankman-Fried, l’ancien PDG de l’échange FTX en faillite pourrait faire face à une peine maximale de 115 ans de prison pour huit actes d’accusation fédéraux. Le régulateur financier américain, Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé SBF d’avoir fraudé des investisseurs.

Lisez aussi: Samuel Bankman-Fried arrêté, accusé par le gouvernement américain de blanchiment d’argent, de fil et de fraude en valeurs mobilières

Samuel Bankman-Fried détenu aux Bahamas à la suite de l’effondrement de l’échange FTX

Samuel Bankman-Fried, ancien milliardaire et ancien PDG de l’échange de crypto-monnaie FTX est actuellement détenu en prison aux Bahamas. L’effondrement de la société d’échange et de négoce FTX en faillite Alameda Research a soulevé de sérieuses inquiétudes quant au traitement des fonds des clients et au mélange des finances entre les deux entités.

SBF fait actuellement face à huit inculpations et à plusieurs chefs d’inculpation, notamment de fraude électronique et sur valeurs mobilières et de blanchiment d’argent. La peine maximale pour les actes d’accusation est de 115 ans de prison. Les experts juridiques pensent que l’ancien PDG de FTX Exchange envisage une décennie de prison pour le rôle qu’il a joué dans les retombées des entités cryptomonnaies.

Le régulateur financier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé l’ancien milliardaire d’avoir « escroqué » des investisseurs. Gary Gensler, le président de la SEC, a afirmé que SBF avait construit un château de cartes « sur une base de tromperie tout en disant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptomonnaie », comme l’a rapporté le New York Times.

Le régulateur affirme que l’entrepreneur a utilisé les fonds des clients de FTX pour soutenir la société sœur Alameda Research, acheter des biens immobiliers aux Bahamas, faire des dons politiques et financer des projets extérieurs.

La SEC a déposé une plainte civile déclarant que,

[the founder of Alameda Research] orchestrait une fraude massive de plusieurs années, détournant des milliards de dollars des fonds des clients de la plateforme de trading pour son propre bénéfice personnel et pour aider à développer son empire crypto.

L’investisseur américain sera par ailleurs inculpé de fraude par fil, de complot de fraude par fil, de fraude en valeurs mobilières, de complot de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d’argent après la levée des scellés d’un acte d’accusation contre lui selon le rapport du New York Times.

SBF a orchestré une fraude massive d’une durée de plusieurs années équivalant à 115 ans de prison

Le régulateur boursier américain affirme que le philanthrope Bankman-Fried a orchestré une fraude massive de plusieurs années de mai 2019 à novembre 2022. La SEC affirme que l’ancien PDG de la plate-forme d’échange de crypto en faillite a fraudé les clients de la plate-forme et s’est livré à une fraude pendant toute la durée de l’opération. existence de la société.

SBF s’est présenté comme un leader responsable de la communauté crypto et a déclaré au public, y compris aux investisseurs, que FTX était à la fois innovant et responsable. Des clients du monde entier ont cru ses mensonges et ont envoyé des milliards de dollars à la plateforme d’échange.

Après avoir détourné de manière inappropriée les fonds des clients vers son fonds spéculatif crypto privé, le co-fondateur d’Alameda Research LLC a utilisé ces fonds des clients pour effectuer des investissements à risque non divulgués.

Malgré la prise de milliards de dollars d’actifs clients FTX, l’entité n’a pas été en mesure de satisfaire ses obligations de prêt et les relations de prêt ont atteint un mur lorsque le prix du jeton natif FTT a commencé sa spirale descendante.

Au cours des dernières 48 heures, FTT s’est échangé latéralement entre 1,30 $ et 1,40 $ alors que les détails des accusations portées contre SBF se sont révélés.