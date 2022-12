Les pertes réalisées suite à l’effondrement de FTX ont culminé à 9 milliards de dollars, bien en deçà des crises précédentes | Cryptomonnaie

La société d’analyse de la blockchain Chainalysis a tenté de mettre l’effondrement de FTX en perspective – en comparant les pics de pertes hebdomadaires réalisées à la suite de l’effondrement de l’échange par rapport aux précédents effondrements cryptomonnaies majeurs en 2022.

Le rapport du 14 décembre a révélé que le depegging de Terra USD (UST) en mai a vu les pertes réalisées hebdomadaires culminer à 20,5 milliards de dollars, tandis que l’effondrement ultérieur de Three Arrows Capital et Celsius en juin a vu les pertes réalisées hebdomadaires culminer à 33 milliards de dollars.

En comparaison, les pertes hebdomadaires réalisées au cours de la saga FTX ont culminé à 9 milliards de dollars au cours de la semaine commençant le 7 novembre et ont diminué chaque semaine depuis.

Chainalysis a déclaré que les données suggèrent qu’au moment où la débâcle FTX a eu lieu en novembre, les investisseurs ont déjà été touchés par les événements cryptomonnaies les plus « lourds » cette année.

Les données […] suggère qu’à partir de maintenant, les frappes les plus lourdes [crypto] les événements étaient déjà derrière les investisseurs au moment où la débâcle FTX a eu lieu.

La société d’analyse a calculé les pertes totales réalisées en examinant les portefeuilles personnels et en mesurant la valeur des actifs au fur et à mesure de leur acquisition et en soustrayant la valeur de ces actifs au moment où ils ont été envoyés ailleurs.

Cependant, les données peuvent encore avoir surestimé les pertes réalisées, car elles comptaient tout mouvement d’un portefeuille à un autre comme un événement de vente. Chainalysis a également noté que le graphique ne prend pas en compte d’autres statistiques, telles que les fonds des utilisateurs stockés sur l’échange de FTX qui sont gelés.

« Nous ne pouvons pas supposer que toute crypto-monnaie envoyée à partir d’un portefeuille donné sera nécessairement liquidée, alors considérez ces chiffres comme une limite supérieure pour les gains réalisés d’un portefeuille donné », a-t-il expliqué.

Alors que les données de Chainalysis couvrent les pertes réalisées, la plate-forme d’analyse en chaîne CryptoQuant a récemment partagé des données sur l’impact des pertes nettes non réalisées pour Bitcoin (BTC 17 718 $) suite à l’effondrement de FTX.

Il a constaté que les pertes non réalisées pour BTC avaient atteint un maximum de -31,7 % après l’effondrement de FTX par rapport à l’effondrement de 3AC/Celsius et Terra Luna, qui n’avait culminé qu’à -19,4 %.

Bénéfice/perte net non réalisé pour Bitcoin. Source CryptoQuant.

La société de données analytiques Glassnode a également souligné le niveau élevé de pertes non réalisées suite à l’effondrement de FTX dans un tweet du 17 novembre, le comparant au pic de -36 % observé lors du marché baissier de 2018.

Les gains ou les pertes associés à un placement sont considérés comme non réalisés jusqu’au moment où le placement est vendu. L’acte de vendre « réalise » ces pertes ou ces gains. Les pertes non réalisées sont également appelées pertes sur papier.