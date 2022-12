Seulement 1% des personnes peuvent gérer l’auto-garde des cryptos à l’heure actuelle : PDG de Binance | Cryptomonnaie

Les commentaires de Changpeng Zhao interviennent alors que des milliards de dollars de stablecoins continuent de sortir de l’échange Binance.

Le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a mis en garde la communauté crypto au sujet de l’auto-garde, suggérant que 99% des personnes choisissant d’auto-garder leur crypto la perdront probablement d’une manière ou d’une autre.

CZ est un partisan de l’auto-garde depuis des années, la qualifiant de « droit humain fondamental », mais a toujours exhorté les utilisateurs à « faire les choses correctement ». Il a publié un « CZ’s Tips » sur la crypto-stockage en février 2020.

Lors d’un récent Twitter Spaces géré par Binance le 14 décembre, le PDG de Binance a continué d’exhorter à la prudence ceux qui utilisent des portefeuilles en libre garde, suggérant que le plus souvent, les clés de sécurité ne sont pas stockées en toute sécurité, sauvegardées ou correctement cryptées, commentant :

Pour la plupart des gens, pour 99% des gens aujourd’hui, en leur demandant de détenir la crypto par eux-mêmes, ils finiront par la perdre.

CZ a réitéré que détenir de la crypto dans son propre portefeuille n’est « pas sans risque » et a postulé que « plus de gens perdent de l’argent en détenant le leur – perdent plus de crypto lorsqu’ils détiennent par eux-mêmes que sur un échange centralisé ».

Et nous sommes en direct ! Connectez-vous à notre espace Twitter où @cz_binance répond à toutes vos questions.

« La plupart des gens ne sont pas en mesure de sauvegarder leurs clés de sécurité ; ils perdront l’appareil […] Ils n’auront pas le cryptage approprié pour leur sauvegarde ; ils l’écriront sur un morceau de papier, quelqu’un d’autre le verra et ils voleront ces fonds », a-t-il expliqué.

L’exécutif de Binance a également déclaré que même lorsque les fonds d’auto-conservation sont correctement gérés, « si une personne décède, elle n’a aucun moyen de donner à ses proches », mais des dépositaires comme Binance peuvent mettre en œuvre une « procédure opérationnelle standard ». ” pour résoudre ce problème, dit-il.

L’exécutif de Binance a conclu que « différentes solutions ont des profils de risque différents » et qu’il appartient à l’utilisateur de décider ce qui lui convient le mieux.

Bien que la plupart des opérations de Binance soient « centralisées », CZ a répété que la société restait « neutre » sur sa préférence pour les solutions de garde et d’auto-garde, le PDG déclarant dans une précédente discussion sur Twitter Space le 14 novembre qu’il fermerait volontiers l’échange centralisé de crypto-monnaie si les utilisateurs passaient à des alternatives décentralisées.

« Si nous pouvons avoir un moyen de permettre aux gens de conserver leurs propres actifs en toute sécurité et facilement, que 99% de la population générale puisse le faire, les échanges centralisés n’existeront pas ou n’auront probablement pas besoin d’exister, ce qui est génial », a déclaré CZ.

Les derniers espaces Twitter de Binance surviennent dans une période mouvementée pour l’échange, qui a connu des retraits importants en raison de préoccupations concernant son bilan et d’éventuels litiges entrants.

Un rapport du 11 décembre du Wall Street Journal a suggéré plusieurs drapeaux rouges dans l’audit de preuve des réserves de Binance, tandis qu’un rapport de Reuters du 13 décembre a suggéré que le ministère américain de la Justice approche de la fin d’une enquête de trois ans sur Binance, qui peut s’accompagner d’accusations criminelles.

Les derniers jours ont vu un volume élevé de sorties de pièces stables retirées de la plate-forme de négociation, y compris une sortie de 2,2 milliards de dollars de pièces stables Binance USD (BUSD), Tether (USDT) et USD Coin (USDC) sur une période de 24 heures entre le 13 décembre -14, selon les données de la plateforme d’intelligence blockchain Glassnode.

Sorties de BUSD, USDT et USDC sur Binance sur une période de 24 heures du 13 au 14 décembre. Source : Glassnode.

Fait intéressant, Bitfinex’ed – un critique de longue date de Tether – a partagé une capture d’écran à ses 98 000 abonnés Twitter le 14 décembre de la dernière offre de Binance de 50% APR sur l’USDT jalonné à ses clients, alléguant que l’échange pourrait chercher à consolider son soi-disant réserves stables en baisse rapide.

Binance offre désormais 50% APR sur les jetons de fraude Tether. Binance semble tenter désespérément d'augmenter les dépôts. Les premières escroqueries de cloud mining ont maintenant un taux APR de 50 % sur les jetons de fraude Tether !

Dans la dernière discussion sur Twitter Space, CZ a attribué l’affaiblissement du sentiment du marché – en particulier en ce qui concerne les solutions de garde – à la chute catastrophique de FTX.