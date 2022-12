Récapitulatif du FOMC : impact de la hausse de la Fed sur Bitcoin, Ethereum et l’or | Cryptomonnaie

La Fed a relevé ses taux d’intérêt de 50 points de base comme prévu, suite à l’IPC de base plus faible que prévu mardi.

Un hawkish Jerome Powell a souligné que l’inflation n’était toujours pas maîtrisée, tandis que l’emploi américain restait fort.

Le marché a montré une réaction éparse à la décision de la Fed, l’annonce ayant déjà été anticipée.

La Réserve fédérale américaine a annoncé une hausse de taux de 50 points de base, à 4,5 %, lors de sa réunion de novembre. La banque centrale a renouvelé son engagement à lutter contre l’inflation et a continué à augmenter les taux d’intérêt pour la sixième réunion consécutive, malgré un IPC américain plus faible que prévu plus tôt mardi.

Les marchés de la crypto-monnaie ont réagi avec prudence aux nouvelles et n’ont ressenti relativement aucune douleur, car l’annonce a été pour la plupart actualisée. Bitcoin et Ethereum se consolident au moment de la rédaction après un rallye à la hausse de 7% observé plus tôt dans la semaine. L’or montre un intérêt baissier, mais le prix reste relativement imperturbable.

Le prix du Bitcoin se stabilise

Le prix du bitcoin, la monnaie numérique peer-to-peer, est actuellement vendu aux enchères à 17 925, soit une augmentation de 4,1 % par rapport au prix d’ouverture du 13 décembre. Le prix du BTC a atteint une zone de résistance clé, mais n’a pas affiché suffisamment de force baissière pour annuler la tendance haussière. Selon les perspectives précédentes, la prochaine cible haussière est de 18 962 $, avec une invalidation de la tendance haussière à 18 880 $.

Prix ​​Ethereum en hausse de 7%

Le prix d’Ethereum s’échange à 1 317 $, soit une augmentation de 5 % par rapport au prix d’ouverture du 13 décembre. L’ETH a échoué sa deuxième tentative de dépassement de la zone de 1 343 $, une zone cible haussière mentionnée plus tôt dans le mois. Si les conditions du marché persistent, l’ETH pourrait se préparer à un nouveau test d’une tendance percée près de 1 274 $. La troisième tentative dans la zone médiane de 1 300 $ devrait être le catalyseur pour renvoyer l’ETH dans la zone médiane de 1 400 $, soit une augmentation de 7 % par rapport à la valeur marchande actuelle.

Graphique ETH/USDT sur 2 heures

Le prix de l’or montre des indices baissiers

Le prix de l’or a subi le plus gros de l’impact des taux bellicistes de la Fed alors que XAU a franchi la barrière de 1 800 $ pour une baisse de 0,6 % sur la journée. Les traders peuvent se positionner pour un déclin continu dans les jours à venir. Une brèche en dessous du niveau de 1 781 $ pourrait entraîner une baisse du rallye vers la zone de 1 720 $. Les traders pourraient envisager d’attendre que davantage d’action sur les prix se développe, car une brèche au-dessus du récent sommet de 1 824 $ pourrait propulser l’ETH vers les sommets estivaux à 1 875 $. L’or augmentera de 4% si le scénario haussier se réalise.

Graphique XAU/USD sur 8 heures