Le prix Ethereum vise 1 400 $ alors que PayPal s’associe à MetaMask pour améliorer le transfert ETH | Cryptomonnaie

Le partenariat PayPal et MetaMask permettra aux utilisateurs américains d’acheter et de transférer Ethereum de manière transparente.

Le prix d’Ethereum se rapproche de la récupération de sa résistance critique à 1 432 $ avec un support haussier.

Si la frénésie d’achat ralentit et que le prix chute à nouveau, 1 187 $ agiraient comme support critique du prix d’Ethereum, perdant ce qui invaliderait la thèse haussière.

Ethereum est l’une des crypto-monnaies les plus demandées en matière de paiements et d’achats cryptomonnaies, avec Bitcoin et Litecoin. PayPal tire le meilleur parti de cette opportunité en intégrant ses services à MetaMask dans le but de fournir à ses utilisateurs plus d’options pour déplacer leurs actifs.

PayPal collabore avec MetaMask

PayPal, dans un communiqué de presse mercredi, a annoncé que la plateforme de paiement s’était associée au fournisseur de services de portefeuille cryptomonnaie MetaMask. PayPal intégrera ses services d’achat, de vente et de détention à la société de portefeuille.

Cela permettra aux utilisateurs d’utiliser leur compte PayPal comme moyen de paiement pour acheter Ethereum (ETH) à partir de l’application MetaMask elle-même.

Commentant le même chef de produit du développeur MetaMask ConsenSys, Lorenzo Santos, a déclaré:

« Cette intégration avec PayPal permettra à nos utilisateurs américains non seulement d’acheter des cryptos de manière transparente via MetaMask, mais également d’explorer facilement l’écosystème Web3. »

Grâce à ce partenariat, les transferts et les achats impliquant des ETH deviendront transparents. Cependant, le service prendra quelques semaines avant d’atteindre les utilisateurs aux États-Unis.

Le prix Ethereum cherche à grimper dans les charts

Le prix d’Ethereum a maintenu sa tendance à la hausse au cours des deux dernières semaines et a réussi à passer du creux de 1 083 $ le 21 décembre pour s’échanger à 1 314 $ au moment de la rédaction. La crypto-monnaie est maintenant plus proche de marquer 1 400 $ dans les prochains jours.

Afin de commencer un rallye de récupération, Ethereum devra récupérer 1 430 $ comme plancher de support, ce qui ne sera possible que si l’ETH viole sa résistance immédiate à 1 352 $.

Si la bougie rouge rebondit sur son niveau de support immédiat à 1 306 $, elle pourrait avoir une chance de réaliser ce qui précède. Selon l’indicateur Parabolic Stop and Reverse (SAR), l’altcoin est dans une tendance haussière active, ce qui est un bon signe de reprise.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

Cependant, un changement de vent pourrait entraîner une chute du prix de l’Ethereum, entraînant la chute de l’altcoin à travers plusieurs niveaux de support. La crypto-monnaie pourrait rebondir sur le support critique à 1 187 $, mais la thèse haussière serait invalidée si elle perdait ce niveau. Par conséquent, l’ETH finirait par marquer les plus bas de 1 145 $.