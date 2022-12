Le jalonnement EGLD est mis en ligne sur Atomic Wallet tandis que le prix Elrond imprime un modèle baissier clé | Cryptomonnaie

Atomic Wallet intègre le jalonnement EGLD, exposant le jeton à plus de quatre millions d’utilisateurs dans le monde.

Le prix d’Elrond se rapproche de la validation d’un modèle de drapeau baissier avant une baisse potentielle de 18,10 %.

Les haussiers pourraient lutter avec succès contre les avancées baissières croissantes si le MACD franchit la ligne zéro.

Le prix d’Elrond (EGLD) est dans le rouge après avoir perdu 2,1% de sa valeur au cours des dernières 24 heures. Il s’échange des mains à 43,71 $ mardi lors de la session américaine tandis que les haussiers travaillent 24 heures sur 24 pour empêcher une éventuelle chute de 18,10 %. D’autre part, une reprise pourrait s’ensuivre au milieu de l’exposition d’EGLD à plus de quatre millions d’utilisateurs par Atomic Wallet.

Le jalonnement EGLD est maintenant disponible sur Atomic Wallet

Atomic Wallet, un portefeuille crypto dédié à l’achat, à la vente et au staking de crypto-monnaies, a enfin annoncé le staking d’EGLD. Le jeton a été intégré au portefeuille non dépositaire de la plateforme il y a quelques semaines, exposant EGLD à plus de quatre millions d’utilisateurs dans le monde.

Le service de jalonnement a été activé sur les plates-formes mobiles et de bureau d’Atomic Wallet. Les utilisateurs intéressés peuvent désormais « contribuer à la blockchain MultiverseX (Elrond) directement depuis leur portefeuille tout en obtenant des résultats pour leur contribution ».

#MultiversX les intégrations se multiplient. @AtomicWallet permet maintenant $EGLD jalonnement Plus de 4 millions d’utilisateurs peuvent désormais miser, participer à la sécurisation du réseau et gagner des récompenses quotidiennes.https://t.co/y1z8mzJQRi pic.twitter.com/4kos5ahJoU — Beniamin Mincu | MultiversX.com (@beniaminmincu) 14 décembre 2022

Atomic Wallet abrite plus de 500 actifs cryptomonnaies. La plate-forme décentralisée se démarque des autres en offrant une expérience utilisateur simple, sûre et pratique aux utilisateurs débutants et expérimentés pour gérer leurs actifs de crypto-monnaie.

Le prix d’Elrond est sur le point de s’effondrer de 18,10 %

Le prix d’Elrond a rebondi sur le support à 40,00 $ à la suite d’une vente déclenchée par FTX en novembre à partir de sommets légèrement supérieurs à 60,00 $. Alors que les traders poussaient à une reprise immédiate, EGLD s’est consolidée dans un canal ascendant, comme indiqué ci-dessous.

Graphique journalier EGLD/USD

Bien que le canal soit toujours intact, la tendance haussière s’est arrêtée à 46,57 $, comme le montre la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours (en rouge). Des baisses continues semblent imminentes mais resteront sans lien de dépendance jusqu’à ce que le prix casse sous le canal, confirmant une configuration de drapeau baissier.

Le prix d’Elrond risque de glisser de 18,10 % en dessous de la position de cassure de la chaîne autour de 43,62 $ à 35,88 $. Cette cible est égale à la moitié de la longueur du mât extrapolée sous le point de rupture, comme illustré dans le tableau.

D’autre part, la position de l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) (en bleu) au-dessus de la ligne de signal (en rouge) révèle que les acheteurs pourraient encore avoir l’énergie nécessaire pour éviter la cassure flagrante du modèle de drapeau baissier.

Les traders à la recherche de positions longues doivent être patients jusqu’à ce qu’ils voient le MACD au-dessus de la ligne zéro (0,00) et l’histogramme passer du rouge au vert avant de déclencher leurs ordres d’achat. La tendance à la hausse se stabilisera probablement avec le prix d’Elrond dépassant l’EMA de 50 jours et le canal ascendant.

Un croisement du MACD sous la ligne de signal, d’autre part, soutiendrait une vision plus baissière et fournirait une preuve supplémentaire qu’une rupture du canal est susceptible de se produire (ou peut déjà être en cours) conduisant à une poursuite de la tendance baissière plus large.