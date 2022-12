Prédiction des prix des crypto-monnaies : Solana, Ripple et Cardano – European Wrap 14 décembre | Cryptomonnaie

Le prix de Solana (SOL) dépendra de chaque mot prononcé par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sur la situation actuelle de l’économie américaine. Les traders rechercheront la courbe en points, tout mot sur le resserrement quantitatif et l’ampleur des prochaines hausses de taux. Si Powell délivre un message accommodant, attendez-vous à ce qu’un niveau clé de Solana soit cassé à la hausse, avec peut-être 18,66 $ d’ici la fin de cette semaine.

Le prix Ripple (XRP) a redonné un peu de gain après que l’action des prix ait augmenté sur un indice des prix à la consommation (IPC) beaucoup plus bas aux États-Unis, qui est même sorti en dessous de l’estimation la plus basse donnée par les économistes et les analystes. Ce fut le début d’un mouvement à sens unique, avec des actions et des crypto-monnaies plus élevées et un affaiblissement du dollar américain. Attendez-vous à une séance de négociation terne jusqu’à plus tard aux États-Unis, lorsque Powell devrait prendre la parole.

Charles Hoskinson, co-fondateur de Cardano et de la société d’ingénierie blockchain Input Output Global, pense que Dogecoin et Solana pourraient théoriquement devenir des sidechains ADA, partageant de nombreux avantages dont bénéficie le réseau Cardano. Le prix de Cardano, quant à lui, est dans une tendance baissière de plusieurs mois et teste actuellement la résistance à la moyenne mobile exponentielle de 50 jours (EMA).