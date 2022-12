Le prix de Solana détient de petits gains alors que les commerçants se préparent au moment décisif de Powell | Cryptomonnaie

Le prix de Solana conserve des gains minces après une avance de 4 % mardi.

SOL ne voit pas de suivi après les chiffres de l’IPC américain alors que la Fed est sur le point d’augmenter.

Attendez-vous à voir le discours de Powell clé pour faire ou défaire ce rallye fragile.

Le prix de Solana (SOL) dépendra de chaque mot prononcé par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sur la situation actuelle de l’économie américaine. Les traders rechercheront la courbe en points, tout mot sur le resserrement quantitatif et l’ampleur des prochaines hausses de taux. Si Powell délivre un message accommodant, attendez-vous à ce qu’un niveau clé de Solana soit cassé à la hausse, avec peut-être 18,66 $ d’ici la fin de cette semaine.

SOL peut enfin oublier FTX

Le prix de Solana peut enfin éliminer le stress négatif qui pèse sur l’action des prix depuis l’implosion de FTX. Avec SBF inculpé et détenu, la caravane crypto peut enfin passer à la prochaine grande étape. Et c’est la décision du FOMC sur les taux de la Fed ce soir, Powell ayant son mot à dire sur l’inflation et l’économie américaine.

SOL devrait voir des vents favorables de Powell car il confirmera que l’inflation diminue, mais d’autres hausses de taux sont encore nécessaires. Si la courbe en points confirmait des hausses de 50 points de base vers mars/avril, puis un plateau, cela correspondrait à ce que les marchés prédisent et déclencherait un petit ballon Goldilocks. SOL dépasserait finalement 15,07 $ et remonterait à 18,66 $ d’ici la fin de cette semaine.

Graphique journalier SOL/USD

Le risque vient du plan de resserrement quantitatif de la Fed, de tous les actifs qu’elle a portés depuis la pandémie et la crise financière avant cela. Si la Fed devait accélérer ce déchargement, cela indiquerait un flot d’actifs entrant sur le marché, déclenchant une vente car ce volume doit être absorbé. SOL abandonnerait ses gains de cette semaine et chuterait encore plus bas vers 12 $ pour un possible rebond sur la ligne de tendance descendante rouge.