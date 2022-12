Le prix de l’ondulation s’estompe après que les bouchons de champagne ont sauté sur les chiffres de l’inflation américaine | Cryptomonnaie

Le prix d’ondulation s’ouvre avec une gueule de bois alors que certains gains sont réduits.

XRP est soutenu par un élément technique important.

Attendez-vous à voir une action sur les prix imperturbable jusqu’à tard ce soir avec la réunion du FOMC.

Le prix Ripple (XRP) a redonné un peu de gain après que l’action des prix ait augmenté sur un indice des prix à la consommation (IPC) beaucoup plus bas aux États-Unis, qui est même sorti en dessous de l’estimation la plus basse donnée par les économistes et les analystes. Ce fut le début d’un mouvement à sens unique, avec des actions et des crypto-monnaies plus élevées et un affaiblissement du dollar américain. Attendez-vous à une séance de négociation terne jusqu’à plus tard aux États-Unis, lorsque Powell devrait prendre la parole.

Le XRP devrait rebondir plus haut si Powell livre

Le prix de l’ondulation ne sera donc pas phasé jusqu’à la fin de la séance de négociation américaine, lorsque Powell devrait prendre la parole. Les marchés évolueront sur la hausse de 50 points de base et la déclaration d’ouverture qui l’accompagne. Une fois que la poussière sera un peu retombée et que les marchés auront digéré le raisonnement dans la déclaration avec les projections en points, Powel doit prendre la parole.

Le XRP semble augmenter si Powell confirme que l’inflation est en baisse et que la Fed peut commencer à augmenter avec des incréments plus petits de 50 points de base. Ajoutez à cela la possibilité que la Fed approche de son niveau pivot et s’apprête à arrêter son chemin de randonnée, la réunion de mercredi devrait être favorable au XRP et aux crypto-monnaies. On s’attend à un saut vers 0,412 $ avec le pivot mensuel et la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours entrant en jeu avant de viser 0,4228 $ à la hausse.

Graphique journalier XRP/USD

Pour l’instant, le SMA de 200 jours soutient le fondu en cours et semble tenir. Le risque est qu’une fois que cela casse, le XRP pourrait glisser davantage à la baisse vers 0,3710 $ et apparier complètement les gains du chiffre d’inflation américain. Cela indiquerait que si Powell prononçait un discours belliciste et s’engageait sur un chemin de randonnée plus long à 50 points de base, XRP entrerait dans la région à environ 0,360 $ et 0,340 $ dans une réaction instinctive.