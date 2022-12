Voici pourquoi Charles Hoskinson pense que Dogecoin et Solana pourraient être des chaînes secondaires de Cardano à long terme | Cryptomonnaie

Charles Hoskinson, co-fondateur de Cardano, pense que Dogecoin et Solana pourraient théoriquement devenir des chaînes latérales du réseau Ethereum-killer.

Cardano se dirige vers l’ère de «Voltaire», une période d’autosuffisance pour le réseau ADA.

Le prix de Cardano reste baissier car l’altcoin est dans une tendance baissière de plusieurs mois et teste la résistance à la moyenne mobile exponentielle de 50 jours.

Charles Hoskinson, co-fondateur de Cardano et de la société d’ingénierie blockchain Input Output Global, pense que Dogecoin et Solana pourraient théoriquement devenir des sidechains ADA, partageant de nombreux avantages dont bénéficie le réseau Cardano. Le prix de Cardano, quant à lui, est dans une tendance baissière de plusieurs mois et teste actuellement la résistance à la moyenne mobile exponentielle de 50 jours (EMA).

Charles Hoskinson partage sa vision des sidechains Cardano Dogecoin et Solana

Charles Hoskinson, un entrepreneur américain et co-fondateur d’Input Output Global et de Cardano, a récemment déclaré à la communauté crypto lors d’une session YouTube AMA que les principaux altcoins et meme coins pourraient théoriquement devenir des sidechains pour ADA.

La plus grande pièce de mème par capitalisation boursière, Dogecoin et Ethereum-killer Solana pourraient théoriquement être des sidechains de Cardano. Hoskinson a expliqué à la communauté à quoi ressembleraient les sidechains de Cardano lors de sa session YouTube AMA.

Hoskinson a déclaré aux utilisateurs que le réseau Cardano parlait de faire avancer l’idée d’une sidechain depuis six ans. Le concept d’une chaîne principale et d’une famille de chaînes latérales pourrait théoriquement fonctionner pour le réseau Cardano. Dogecoin et Solana pourraient agir comme des chaînes latérales du réseau Cardano, la chaîne principale qui fournit l’infrastructure, l’écosystème et la liquidité.

L’échelle de Cardano pourrait aider le réseau à se développer avec des sidechains

Hoskinson a fait valoir que l’altcoin alternatif Ethereum est coté sur plus de 200 bourses. C’est le niveau d’évolutivité recherché par les sidechains partenaires. Par conséquent, au lieu de payer leur inflation aux mineurs, actuellement un lien au sein de cette chaîne latérale, le projet pourrait payer des récompenses globales aux opérateurs de pool de participations et aux détenteurs de Cardano.

Cardano pourrait assurer la sécurité de la sidechain et les détenteurs d’ADA gagneraient des récompenses supplémentaires grâce à de nouveaux partenariats avec des projets comme Dogecoin et Solana.

Mise à jour du développement : Cardano entre dans l’ère « Voltaire »

Cardano est sur le point d’entrer dans ce qui a été surnommé l’ère « Voltaire ». C’est-à-dire la phase finale de son parcours de développement où le réseau devient autonome. Cette ère est marquée par l’introduction d’un système de vote et de trésorerie, et la capacité des participants au réseau à utiliser leur participation et leurs droits de vote pour influencer le développement futur de Cardano.

Le réseau Cardano deviendra donc véritablement décentralisé et ne nécessitera plus de développeurs de blockchain chez Input Output Global pour gérer le réseau. Au lieu de cela, l’avenir de Cardano sera entre les mains de la communauté.

Le prix de Cardano est dans une tendance baissière de plusieurs mois, se négocie en dessous de l’EMA de 50 jours

Les perspectives de prix de Cardano restent baissières car l’altcoin est dans une tendance baissière de plusieurs mois depuis le début de 2022. Le prix de Cardano est actuellement inférieur à son sommet hebdomadaire de 0,32 $ et à sa moyenne mobile exponentielle sur 50 jours (EMA sur 50 jours) à 0,33 $.

Tableau des prix ADA/USD

Si le prix de Cardano ne parvient pas à se maintenir au-dessus du support au plus bas hebdomadaire de 0,30 $, l’altcoin pourrait étendre ses pertes.

Une cassure au-delà de la résistance à 0,33 $, en revanche, pourrait invalider la thèse baissière et remettre en question la tendance baissière de plusieurs mois dans le graphique ci-dessus.