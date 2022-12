Le géant de l’investissement VanEck pense que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 12 000 $ avec une vague de faillites de mineurs | Cryptomonnaie

VanEck, un géant de l’investissement, pense que les mineurs de Bitcoin feront faillite malgré un ralentissement des mesures de resserrement des liquidités de la Réserve fédérale.

Cela va à l’encontre des perspectives globales sur Bitcoin qui sont devenues haussières après que le rapport sur l’inflation aux États-Unis a montré un ralentissement des hausses de prix.

Les experts de VanEck ont ​​​​prédit une baisse de 82% du prix du Bitcoin de son sommet historique de 69 000 $ à un objectif de 12 000 $.

VanEck, un gestionnaire de placements mondial, a une perspective baissière sur Bitcoin malgré le ralentissement de l’inflation et le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Les experts de VanEck pensent que Bitcoin pourrait chuter au niveau de 12 000 dollars avec la récente vague de faillites de mineurs.

Lisez aussi: Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, combat la frousse des cryptos, l’échange traite 1,4 milliard de dollars de retraits en 24 heures

VanEck s’attend à une baisse de 82% du prix du Bitcoin par rapport à son niveau record

VanEck, un gestionnaire d’actifs américain et géant de l’investissement, est baissier sur Bitcoin malgré le récent rapport sur l’inflation américaine. Le Bureau américain des statistiques du travail a publié mardi le rapport sur l’inflation, alimentant une perspective haussière parmi les détenteurs d’actifs à risque et les commerçants de crypto.

Le rapport a montré un ralentissement de l’inflation et a conduit à s’attendre à ce que la Réserve fédérale américaine ralentisse le rythme de ses mesures de resserrement de la liquidité. Cela devrait conduire à un dollar américain plus faible et affirmer un récit haussier pour Bitcoin et crypto.

Contrairement à la conclusion du rapport sur l’inflation aux États-Unis, les experts de VanEck affirment que le prix du Bitcoin pourrait être témoin d’un prélèvement massif. Matthew Sigel, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez VanEck, a déclaré à Coindesk,

Bitcoin testera 10 000 $ à 12 000 $ au premier trimestre au milieu d’une vague de faillites de mineurs, qui marquera le point bas de l’hiver crypto.

Les mineurs de Bitcoin ont été touchés par une baisse de rentabilité et sont pris entre la hausse des coûts opérationnels et le marché baissier. Étant donné que la rentabilité des mineurs est étroitement liée aux prix du Bitcoin, VanEck pense qu’une vague de faillites de mineurs pourrait augmenter la pression de vente sur BTC.

Les faillites de mineurs de Bitcoin pourraient faire baisser les prix du BTC

Les mineurs de Bitcoin ont été touchés par une baisse de rentabilité depuis le début de 2022. Les mineurs vendent des récompenses Bitcoin pour couvrir leurs coûts d’exploitation et l’augmentation du coût de l’électricité et le prix saignant du BTC ont nui à leur capacité à réaliser des bénéfices.

Les mineurs résolvent des énigmes mathématiques complexes pour vérifier les transactions sur la blockchain. Sur la base des données de la plate-forme de crypto-intelligence Glassnode, le solde total de BTC détenu par les mineurs dans leurs portefeuilles a diminué de près de 444 millions de dollars ou 25 000 Bitcoins depuis juillet 2022.

Cela indique une tendance à la hausse des mineurs à encaisser leurs récompenses Bitcoin alors que les entreprises engagées dans l’exploitation minière sont confrontées à une crise. VanEck a prédit des restructurations, des fusions et des faillites parmi les mineurs et les sociétés minières au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023. Cela devrait augmenter la pression sur le prix du Bitcoin et le BTC pourrait chuter au niveau de 10 000 à 12 000 $.

Une baisse à 12 000 $ marquerait une baisse de 82 % du prix du Bitcoin par rapport à son sommet historique de 69 000 $.

52kskew, un analyste technique, a une opinion opposée sur le prix du Bitcoin. L’expert affirme que BTC pourrait viser 18 400 $ après avoir testé la résistance à 17 500 $.

Tableau des prix BTC/USD

La première forte cassure de Bitcoin au-dessus de la moyenne mobile simple sur 200 jours (SMA sur 200 jours) depuis le 25 octobre est un indicateur haussier du prix de l’actif.